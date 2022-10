Bullying em Wilwerwiltz. Ministério diz que escola cumpriu o seu papel

Refugiados Escolas luxemburguesas criam novas turmas para receber crianças da Ucrânia

Cerca de mil crianças ucranianas já acolhidas no Luxemburgo podem começar, muito em breve, a frequentar aulas em várias escolas do país. Estão já a ser recrutados docentes ucranianos e de inglês. Saiba quais as escolas e como inscrever estes novos alunos.