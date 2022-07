As alegadas agressões do grupo de jovens “17Antissistema”, recentemente relatadas pelo Luxemburger Wort, geraram uma onda de preocupação.

Bullying e o grupo '17Antissistema'. Os conselhos da polícia aos pais

As alegadas agressões do grupo de jovens “17Antissistema”, recentemente relatadas pelo Luxemburger Wort, geraram uma onda de preocupação, sobretudo entre os pais. A Rádio Latina falou com a polícia, que está a investigar o caso.

Embora não possam revelar quaisquer detalhes da investigação, as autoridades deixam alguns conselhos aos pais de crianças e jovens. Num e-mail enviado à Rádio Latina, a polícia refere que, “independentemente deste caso e de forma geral, quando se trata de jovens, a recomendação aos pais é que procurem o diálogo com os filhos logo que notem alguma alteração no seu comportamento”.

Alguns dos sinais de alerta são quando estes aparecem em casa com roupas danificadas, quando objetos de valor desaparecem ou, como é evidente, quando há sinais de agressão. Outra das recomendações das autoridades é que as vítimas se dirijam imediatamente à polícia, seja qual for a infração de que foram alvo.

A polícia alerta para a importância de apresentar queixa o mais rapidamente possível “para que as medidas necessárias possam ser postas em prática”.

O que se sabe até agora sobre o grupo “17Antissistema”

Como tinha sido revelado pela edição alemã do Luxemburger Wort, as autoridades estão a investigar as alegadas agressões de um grupo de jovens conhecido como “Antissistema”, “17” e “1Block7”.

No e-mail enviado à Rádio Latina, a polícia reitera que “por uma questão de princípio, não se pode pronunciar sobre eventuais investigações em curso”. Aquilo que se sabe neste momento, segundo o jornal, é que o grupo será composto por cerca de 40 jovens, alguns com menos de 14 anos. As vítimas são selecionadas ao acaso, sendo depois agredidas e humilhadas.

Toda a situação é filmada e depois divulgada na Internet para o autor se vangloriar da agressão. Trata-se de um fenómeno conhecido como ‘happy-slapping’.

O caso já chegou ao Parlamento através de questões parlamentares de pelo menos dois partidos da oposição. CSV e ADR, em missivas distintas, questionaram o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, sobre o assunto, pedindo que confirmasse as informações do Wort e disponibilizasse mais dados sobre o caso.





