A Bulgária ativou na terça-feira o mecanismo europeu de proteção civil devido à situação da pandemia de covid-19 no país, tendo pedido nomeadamente medicamentos e dispositivos médicos, disse hoje a Comissão Europeia.

Bulgária ativa mecanismo de proteção civil da UE por causa da covid-19

"A Bulgária ativou ontem [terça-feira] o mecanismo europeu de proteção civil, devido à difícil situação no país no que respeita à covid-19", disse o porta-voz do executivo comunitário para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Balazs Ujvari, na conferência de imprensa diária.

As autoridades búlgaras pediram, através do mecanismo, medicamentos e dispositivos médicos como ventiladores, camas de cuidados intensivos e máscaras de oxigénio.

Bruxelas, através do centro de coordenação de resposta de emergência, está a contactar todos os Estados-membros para reunir o material necessário o quanto antes, acrescentou o porta-voz.

A Bulgária, com 21,8% da população totalmente vacinada, e a Roménia, com 33,9%, estão na cauda da União Europeia (UE) no que respeita à vacinação contra a doença covid-19. Portugal, por seu lado, já vacinou 91,6% da população e a Irlanda 92,4%.

Desde o início da pandemia na Europa, a Bulgária registou 643.003 casos de covid-19 e 25.555 mortes pela doença.

