Os responsáveis da marca, detida pela Nestlé, alegam que houve um erro na sequência da distribuição de vouchers aos consumidores que solicitaram o reembolso.

Sociedade 2 min.

Segurança alimentar

Buitoni pede desculpa por enviar vale de 20 euros a família afetada por pizza contaminada

AFP A família de uma menina de sete anos que foi contaminada pela bactéria E. Coli depois de comer uma pizza Buitoni recebeu um voucher de 20 euros da Nestlé, reconheceram esta segunda-feira os responsáveis da marca, alegando erro.

"Isto não deveria ter sido feito e gostaríamos de apresentar as nossas mais sinceras desculpas a esta consumidora que pode ter ficado ofendida ao receber estes vales", declarou um porta-voz de Buitoni à AFP. "Vamos assegurar que isto não volta a acontecer", acrescentou.

A mãe de uma menina de sete anos, que vive na região de Vienne, em França, disse à AFP que recebeu o vale por e-mail na sexta-feira, 22, confirmando a informação avançado pelo jornal local La Voix du Nord.

E.coli em pizzas Buitoni. França abre investigação por "homicídio involuntário" A investigação diz respeito aos delitos de "engano de mercadorias, exposição ou venda de produtos alimentares corrompidos ou falsificados prejudiciais à saúde, colocação no mercado de produto prejudicial à saúde, perigo de terceiros, lesões involuntárias e homicídio involuntário".

No dia anterior, a mulher tinha recebido uma chamada do serviço ao consumidor da Buitoni.

A criança foi hospitalizada durante dois dias em meados de março por pielonefrite e "chegou perto da septicemia", de acordo com a sua mãe.

"É uma dor adicional (...) Para eles, a dor da minha filha vale 20 euros", indigna-se Sonia, que não quis dar o seu apelido.

"Esta pessoa recebeu vouchers, como é o caso de todos os que solicitaram um reembolso pelas pizzas compradas após a recolha massiva" do produto, explicou o porta-voz da Buitoni. A família tinha reportado o produto no website de serviço público SignalConso, desencadeando a recolha pela Buitoni, precisou.

Há 53 infeções confirmadas

Segundo Sonia, o funcionário do serviço ao consumidor pediu-lhe "para relatar tudo o que aconteceu com a minha filha e para aceder ao seu processo médico nos próximos dias, se fosse possível, para efeitos da investigação".

"Achamos bastante escandaloso utilizar o pretexto da compensação para pedir informações", disse à AFP Richard Legrand, que representa a família de Sonia, uma de 15 afetadas pela contaminação. Trata-se de "informação bastante confidencial, coberta pelo sigilo médico", sublinhou.

Pais de crianças infetadas por pizzas da Buitoni querem apresentar queixa De acordo com o Le Figaro, 16 famílias já contactaram um advogado para iniciar um processo judicial contra a marca.

A 18 de março, a Nestlé anunciou a recolha das pizzas Buitoni da gama Fraîch'Up, após ter sido informada da presença da bactéria E.Coli na massa de um produto.

Em França, 53 casos de contaminação foram confirmados, de acordo com a última atualização da Saúde Pública Francesa, e duas crianças morreram, embora a ligação com as pizzas não tenha sido confirmada como estando na origem dos óbitos.

A 22 de março, a Unidade de Saúde Pública do Ministério Público de Paris abriu um inquérito à marca por "homicídio involuntário", "engano" e "perigo para a vida de outros".