Com as novas formações, o Luxemburgo passará a oferecer 34 cursos técnicos superiores profissionais a partir de 15 de setembro deste ano.

Governo anuncia novos cursos técnicos superiores a partir de setembro

O Ministério do Ensino Superior e da Investigação anunciou a criação de quatro novos cursos técnicos superiores profissionais (BTS, na sigla em francês) para a rentrée escolar, em setembro.

Cibersegurança, Conteúdo digital, Assistência Jurídica (os três certificados este ano) e Comércio (certificado no ano passado) são as formações que vão passar a estar disponíveis aos alunos no próximo ano letivo. Os cursos de ensino superior com enfoque profissional duram dois anos e combinam formação teórica e estágios práticos em empresas.

O curso de Cibersegurança vai estar disponível no liceu Guillaume Kroll, em Esch-sur-Alzette, o de Conteúdo digital será ministrado no liceu Nic-Biever, em Dudelange.

A formação em Assistência jurídica vai ser oferecida pela Escola de Comércio e Gestão, na cidade do Luxemburgo. Quanto ao curso de Comércio, aprovado em 2020, vai estar disponível no Liceu do Norte, em Wiltz. Com a criação destas quatro formações, o Luxemburgo passará a oferecer 34 cursos técnicos superiores profissionais a partir de 15 de setembro deste ano.



