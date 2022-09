As atuais diretrizes recomendam rastreio a partir dos 50 anos.

Saúde feminina

Bruxelas. Rastreio ao cancro da mama deve começar aos 45 anos

A Comissão Europeia (CE) recomendou esta terça-feira, 20, o alargamento do público para o rastreio do cancro na União Europeia. Esta mudança implica a redução da idade em que as mulheres são elegíveis para o rastreio do cancro da mama para 45 anos. "Precisamos de examinar mais e melhor", disse a Comissária da Saúde da UE, Stella Kyriakides.

"Propomos alargar o rastreio do cancro da mama (que, segundo as atuais recomendações da UE, abrange mulheres dos 50 aos 69) a mulheres entre os 45 e os 74 anos", disse a comissária, também ela sobrevivente deste tipo de cancro. "Além disso, recomendamos ressonância magnética (RM) para mulheres com seios particularmente densos", acrescentou.

A Comissão recomenda também que o teste HPV (vírus da papiloma humano, infeção de transmissão sexual mais comuns a nível mundial) seja oferecido a mulheres entre os 30-65 anos, de cinco em cinco anos, em vez de um exame citológico ("teste Papanicolau").

Outros rastreios

Para o rastreio do cancro colorretal, são recomendados testes imunoquímicos fecais para pessoas entre os 50 e 74 anos, para determinar a necessidade de acompanhamento endoscópico.

A Comissão propõe igualmente a introdução do rastreio do cancro do pulmão, cancro da próstata e, em certos casos, cancro do estômago.

Para o cancro do pulmão, a CE recomenda o rastreio de fumadores e ex-fumadores entre os 50 e os 75 anos. Para o cancro da próstata, propõe a introdução de um teste (antigénio específico da próstata) para homens até aos 70 anos, com uma ressonância magnética adicional como teste de seguimento.

Finalmente, é recomendado o rastreio do cancro do estômago em países ou regiões com uma elevada incidência e taxa de mortalidade deste cancro.

Kyriakides mostrou esperança de que estas recomendações fossem aprovadas pelo Conselho - a instituição que representa os Estados-membros - até Dezembro.

