Bruxelas fecha o aeroporto de Charleroi até 5 de abril

Telma MIGUEL A companhia estatal deixa de voar amanhã. O aeroporto de Zaventem mantém-se aberto.

O Aeroporto de Charleroi, nos arredores de Bruxelas, vai fechar entre as 0h00 de 25 de março e 5 de abril. A medida foi anunciada hoje e, segundo o comunicado da administração do aeroporto que normalmente serve apenas as companhias low cost, deve-se ao facto de os voos terem sido grandemente reduzidos durante a atual pandemia de Covid-19.

Para além da diminuição do número de passageiros, o aeroporto confrontou-se com a decisão das companhias aéreas de suspender os seus voos e de inúmeros países estarem todos os dias a fechar fronteiras. Os voos por motivos de estado, de manutenção e os requisitados durante a emergência sanitária podem continuar a efetuar-se.

O aeroporto de Zaventem, o principal aeroporto internacional da Bélgica, a 10 km do centro da capital, não anunciou o fecho das suas pistas, mas atualiza diariamente a lista das companhias aéreas que cancelam todos os seus voos. Hoje, foram 21 companhias a suspender as suas operações para Bruxelas. Também a Brussels Airline, a companhia belga estatal deixa de voar a partir de amanhã.

A Bélgica tem medidas de confinamento e de encerramento de escolas e estabelecimentos comerciais em vigor até 5 de abril.

