A medida entra em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2022.

Sociedade 2 min.

Covid-19

Bruxelas aprova validade de nove meses para certificados digitais

Redação Até agora os certificados tinham a duração de seis meses (ou 180 dias). Alargamento do período surge numa altura em que a União Europeia incentiva a população a tomar a dose de reforço contra a covid-19.

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira a validade de nove meses (270 dias) para os certificados digitais de vacinação a "propósito das viagens intraeuropeias". A medida entra em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2022.

O período de validade foi determinado tendo em conta a indicação do Centro Europeu para a Prevenção de Doenças "segundo a qual as doses de reforço são recomendadas o mais tardar seis meses após a conclusão do primeiro ciclo de vacinação". "As novas regras garantem que as restrições se baseiam nas melhores evidências científicas e em critérios objetivos", lê-se no comunicado de imprensa. Até agora, os certificados tinham a duração de seis meses (ou 180 dias).



Mas existe um "período de carência de mais três meses para além desses seis meses, a fim de assegurar que as campanhas nacionais de vacinação possam ser ajustadas e que os cidadãos tenham acesso às doses de reforço", explica Bruxelas.

A medida - que necessita da aprovação dos Estados-Membros da UE para entrar em vigor - surge ao mesmo tempo que o bloco acelera a campanha de vacinação das doses de reforço da vacina contra a covid-19 para fazer frente ao avanço da nova variante, Omicron. Para Bruxelas, "é essencial manter a coordenação para o funcionamento do mercado único e proporcionar clareza aos cidadãos da UE no exercício do seu direito à livre circulação", ainda que vários Estados-membros, como Portugal, estejam a reimpor obrigações como de teste mesmo para vacinados que entrem no país devido ao agravar da situação epidemiológica.

Líderes europeus criticam testes a viajantes vacinados Macron e Scholtz criticaram os quatro países – Portugal, Itália, Irlanda e Grécia- que pedem testes PCR aos viajantes com certificado de vacinação.

Também haverá uma atualização aos códigos usados para mostrar o esquema de vacinação completa: o certificado irá mostrar 3/3 para as pessoas que já receberam as doses de reforço depois da vacina de duas doses; 2/1 para quem recebeu a dose de reforço depois de uma vacina de dose única ou recuperou da covid.

No texto, a Comissão clarifica ainda que o uso dos certificados para outras situações depende da legislação de cada país. "Embora a UE regulamente a utilização deste certificado de vacina para viagens intraeuropeias, a sua utilização pelos Estados-membros para outros fins (acesso a restaurantes, concertos ou outros eventos) é uma questão para a legislação nacional", lê-se.

Até agora, já foram emitidos 807 milhões de certificados pela União Europeia.

(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.