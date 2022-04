De acordo com a comissária europeia da Saúde, “os casos parecem afetar crianças entre um mês e 16 anos”, sendo que nalguns casos houve necessidade de transplante de fígado.

Sociedade 3 min.

Saúde

Bruxelas admite que surto de casos de hepatite aguda em crianças é “preocupante”

Lusa De acordo com a comissária europeia da Saúde, “os casos parecem afetar crianças entre um mês e 16 anos”, sendo que nalguns casos houve necessidade de transplante de fígado.

A comissária europeia da Saúde admitiu hoje, em Bruxelas, que o surto de casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças “é uma situação preocupante”, que “a União Europeia está a seguir de muito perto”.

Durante uma conferência de imprensa consagrada à pandemia de covid-19, Stella Kyriakides, questionada sobre os casos de hepatite aguda, aproveitou a “oportunidade para reiterar o apelo já deixado pelo ECDC [Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças] no sentido de os Estados-membros partilharem toda a informação”, para que Bruxelas possa “realmente monitorizar a situação de muito perto”.

Apontando que, à data de 25 de abril, a UE tinha já “cerca de 40 casos confirmados em 12 Estados-membros”, a que se juntam mais de uma centena no Reino Unido, a comissária disse que também é responsabilidade da Comissão, em matérias relacionadas com saúde pública, “estar em contacto com todas as autoridades”, e sublinhou que “o ECDC está a trabalhar em conjunto com a OMS [Organização Mundial de Saúde] e os Estados-membros para reunirem toda a informação”.

O que se sabe sobre o recente surto de hepatite aguda em crianças A doença matou uma criança e exigiu transplantes de fígado em pelo menos 17 outras em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

Origem parece ser viral, mas é necessária mais informação

De acordo com a comissária europeia da Saúde, “os casos parecem afetar crianças entre um mês e 16 anos”, sendo que nalguns casos houve necessidade de transplante de fígado.

“Pelo que temos visto, e tal é corroborado pelo Reino Unido, a mais provável origem parece ser viral, provavelmente algum tipo de adenovírus, mas, tal como disse o ECDC é necessária mais informação, e o ECDC está a trabalhar numa avaliação de risco que será publicada amanhã [quinta-feira]”, apontou.

Na terça-feira, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças indicou que está a analisar os casos notificados em vários países de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças e que contava publicar na quinta-feira uma avaliação rápida de risco.

Numa conferência de imprensa durante a qual forneceu uma atualização sobre os últimos desenvolvimentos em matéria de doenças infecciosas na União Europeia, a diretora do ECDC, Andrea Ammon começou precisamente por abordar os recentes casos de “hepatite aguda de origem desconhecida em crianças até então saudáveis”.

Reino Unido já reportou mais de 100 casos

Apontando que “o Reino Unido foi o primeiro país a lançar um alerta, no início de abril, tendo desde então reportado mais de 100 casos”, e que, “depois desse alerta, mais países têm relatado casos, entre os quais 10 países da UE, mas também Israel e Estados Unidos”, Ammon sublinhou que muitos dos casos foram de hepatite grave e vários evoluíram para insuficiência hepática aguda, que exigiram transplantes de fígado, “o que mostra bem a gravidade da condição”.

Hepatite infantil não tem origem em alimentos ou vacina contra a covid-19, diz OMS A Organização Mundial de Saúde (OMS) descartou, esta terça-feira, estas duas hipóteses como origem do recente surto da doença.

“As investigações prosseguem em todos os países, mas, de momento, a causa desta hepatite permanece desconhecida. A hepatite habitual, de A a E, está excluída, e as autoridades nacionais de saúde estão a olhar para possíveis causas”, disse, escusando-se a especular sobre a origem destes casos até haver mais dados.

No domingo, a OMS anunciou que uma criança morreu vítima do misterioso surto de doença hepática que está a afetar crianças na Europa e nos Estados Unidos, sem revelar em que país ocorreu a morte.

Os especialistas dizem que os casos podem estar ligados a um vírus geralmente associado a constipações (adenovírus), mas estão em curso investigações.

"Embora o adenovírus seja uma hipótese possível, estão em curso investigações para o agente causal", refere a OMS, notando que o vírus foi detetado em pelo menos 74 dos casos.

Hepatite aguda em crianças. Luxemburgo diz que é "problema muito raro" e não há casos no país Para já, não há casos no Luxemburgo, confirmou ao Contacto o Ministério da Saúde.

O surto "de origem desconhecido", que foi anunciado pela OMS a 15 de abril, causa inflamação do fígado e "em muitos casos", sintomas gastrointestinais como dores abdominais, diarreia e vómitos, e elevação das enzimas do fígado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.