Os pediatras da Kannerklinik estão preocupados com a situação.

Surto

Bronquiolite. Uma dezena de crianças internadas no Luxemburgo

Diana ALVES Os pediatras da Kannerklinik estão preocupados com a situação.

A 27 de outubro, eram 11 as crianças hospitalizadas no Luxemburgo devido a uma bronquiolite, uma infeção respiratória. De acordo com a RTL, naquele dia três dessas crianças estavam a ser tratadas nos cuidados intensivos do hospital pediátrico de Strassen, a Kannerklinik.



A bronquiolite é provocada por uma infeção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e, nos casos de bebés com menos de dois anos, pode ser grave.

Os pediatras da Kannerklinik estão preocupados com a situação. Citada pela RTL, a médica Isabel de la Fuente alertou que se trata de um vírus perigoso, acrescentando que o pico da epidemia ainda não foi atingido, pelo que o número de casos deverá continuar a aumentar nas próximas semanas.

França. Governo lança "plano de ação" para aliviar crise na pediatria A medida surge em resposta à saturação dos serviços pediátricos, motivada pela atual epidemia de bronquiolite.

Cerca de 200 bebés infetados anualmente

Para prevenir a propagação da doença entre crianças da mesma família, por exemplo, os especialistas recomendam aos pais que se certifiquem que os irmãos e irmãs de uma criança infetada lavam as mãos com frequência e que tentem minimizar os contactos, evitar locais com muita gente e locais onde estejam muitas crianças que frequentam uma creche.

O canal de televisão luxemburguês lembra que não se trata de uma doença nova. Todos os anos a Kannerklinik recebe cerca de 200 bebés infetados. O hospital recomenda “especial atenção” no que toca a recém-nascidos. Ainda não existe vacina para esta doença.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.