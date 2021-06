A nova autorização de residência é emitida aos cidadãos britânicos residentes na UE até 31 de dezembro de 2020.

Mais de 3.800 britânicos pediram autorização para continuar a residir no Luxemburgo

As autoridades luxemburguesas receberam até 4 de junho 3.838 pedidos de autorização de residência para cidadãos britânicos beneficiários do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia. Desse total, a grande maioria (3.273) recebeu resposta favorável, enquanto 565 estão ainda em tratamento. Os números foram revelados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, numa resposta parlamentar ao partido CSV.

Os cidadãos britânicos que não pediram a nova autorização de residência na União Europeia (UE) correm o risco de ficar em situação irregular a partir do dia 1 de julho, já que o Reino Unido deixou de fazer parte do bloco comunitário, o longo processo denominado de 'Brexit'.

A nova autorização de residência é emitida aos cidadãos britânicos residentes na UE até 31 de dezembro de 2020 e substitui os anteriores documentos de residência, antes do Brexit.

As autoridades luxemburguesas enviaram uma carta a cerca de 4.350 cidadãos britânicos residentes no Grão-Ducado, a informar do fim do prazo, a 30 de junho de 2021. Até 4 de junho 630 pessoas não tinham ainda feito o pedido regularizar a situação, apesar de terem recebido uma segunda carta de aviso, esclareceu ainda Jean Asselborn.

