Até ao início de junho, as autoridades luxemburguesas tinham recebido 3.838 pedidos de autorização de residência de ingleses.

Brexit

Governo prolonga prazo de regularização de residência para britânicos no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Até ao início de junho, as autoridades luxemburguesas tinham recebido 3.838 pedidos de autorização de residência de ingleses.

O Governo luxemburguês prolongou o prazo de regularização de residência para os cidadãos do Reino Unido que pretendem continuar a residir no Grão-Ducado. O prazo inicial terminava a 30 de junho, mas foi agora estendido até 31 de dezembro de 2021, refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Os cidadãos britânicos que não pediram a nova autorização de residência na UE, que substitui os documentos de residência antes do Brexit, corriam o risco de ficar em situação irregular no Luxemburgo a partir do dia 1 de julho.

Mais de 3.800 britânicos pediram autorização para continuar a residir no Luxemburgo A nova autorização de residência é emitida aos cidadãos britânicos residentes na UE até 31 de dezembro de 2020.

Até ao início de junho, as autoridades luxemburguesas tinham recebido 3.838 pedidos de autorização de residência, mas segundo o ministério nem todos os cidadãos ingleses regularizaram ainda a sua residência. Com esta medida, os cidadãos em causa vão ter mais tempo para tratar da documentação.



O Reino Unido deixou de pertencer oficialmente à União Europeia a partir de 1 de fevereiro de 2020, um longo processo denominado Brexit, a junção das palavras inglesas britain e exit.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.