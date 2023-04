Em 2022 mais de 3.000 brasileiros tornaram-se cidadãos luxemburgueses para deixar o país e emigrarem para o Grão-Ducado.

Migração

Brasileiros no topo da lista da nacionalidade luxemburguesa para não residentes

Paula SANTOS FERREIRA Em 2022 mais de 3.000 brasileiros tornaram-se cidadãos luxemburgueses para deixar o país e emigrarem para o Grão-Ducado, a terra dos seus antepassados.

Quase metade das novas atribuições de nacionalidade em 2022 no Grão-Ducado referem-se a pessoas que não vivem no país (49%), com os brasileiros a liderar a tabela - 62,7% dos não residentes. No ano passado, 3.228 cidadãos que viviam no Brasil tornaram-se cidadãos luxemburgueses.

O número de pessoas a pedir nacionalidade luxemburguesa sem residir no país aumentou 54,4% em relação ao ano anterior. Em números absolutos isto corresponde a 10.499 pessoas que se tornaram luxemburguesas contra as 6.801 pessoas que o fizeram em 2021, segundo os dados divulgados pelo Instituto de Estatística do Luxemburgo (Statec) na terça-feira.



Antepassados luxemburgueses

O forte aumento destes pedidos "pode ser explicado pelo facto da obtenção de nacionalidade, através da recuperação baseada na descendência de um antepassado luxemburguês em 1 de janeiro de 1900, ter expirado a 31 de dezembro de 2022", como refere o Statec.

Contudo, o prazo para a obtenção da nacionalidade luxemburguesa através desta possibilidade foi prorrogado para 31/12/2025, informa uma nota da Embaixada do Luxemburgo no Brasil, a 4 de janeiro deste ano.

Através desta via, estima-se que cerca de 20 mil brasileiros tenham obtido a nacionalidade luxemburguesa por serem descendentes de emigrantes luxemburgueses que foram para o Brasil desde os finais de 1800.

No país, as estimativas apontam para que existam 50 mil brasileiros com algum ascendente luxemburguês, e começaram a pedir a nacionalidade luxemburguesa a partir de 2009.

Também a comunidade brasileira do Luxemburgo tem vindo a crescer anualmente. A 1 de janeiro de 2023 estavam registados 3.050 residentes brasileiros no país, quase o dobro dos que existiam em 2015 (1.684).

Entre os não residentes e a seguir aos brasileiros, os cidadãos dos Estados Unidos foram os segundos na lista a conquistarem a nacionalidade luxemburguesa, com 846 a tornarem-se luxemburgueses (16,4% do total), seguidos de 509 franceses (9,9% do total).

