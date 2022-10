O apoio da Organização Internacional das Migrações para os que queiram regressar ao país de origem também já está a ser utilizado por portugueses.

Brasileiros do Luxemburgo estão a regressar à terra natal

"Longe daquele louco já estou bem", diz Joana com um tom aliviada ao telefone. Um mês depois de regressar ao Brasil já se sente mais tranquila. Para trás ficam seis meses de violência doméstica a que foi sujeita no Luxemburgo. Um regresso, que acabou com o inferno que vivia, que só foi possível com o apoio da Organização Internacional das Migrações (OIM) que lhe pagou a viagem de retorno ao Brasil.

Sem este apoio não teria forma de regressar a casa. Agora só está à espera de retomar o apoio psicológico que lhe foi prometido e que lhe faz muita falta. A OIM disponibiliza um serviço de apoio de regresso ao país de origem dos migrantes que estejam em risco ou em situação de precariedade nos países para onde se deslocaram.

E o número de brasileiros que recorre a este sistema não para de aumentar. "Temos mais pedidos de assistência de retorno voluntário para brasileiros", revela Viviane Van Hoeck, coordenadora de projeto da Unidade do Luxemburgo da OIM. Desde a pandemia houve "casos de brasileiros que perderam o seu trabalho durante a crise e estão sem meios para sobreviver" no Luxemburgo, acrescenta. Em 2019 apoiaram o retorno de quatro destes cidadãos, mas em 2020 esse número subiu para os 17. Embora se tenha registado uma diminuição no ano passado, este ano já sete brasileiros regressaram à terra natal com o apoio da OIM.

Viviana Van Hoeck, responsável de projeto da Unidade do Luxemburgo da Organização Internacional das Migrações. Chris Karaba

Um retorno forçado que muitas vezes se explica pelas condições de chegada. "As pessoas estão mal informadas sobre a realidade do mercado de trabalho e outras realidade do Luxemburgo e criam falsas esperanças e ilusões antes de chegar aqui", sublinha.

Muitos "vêm para cá porque têm família e eternizam-se para além dos três meses, período em que podem ficar legalmente. Depois não conseguem colocar dinheiro de lado para comprar um bilhete de avião, e como os preços dos bilhetes de avião aumentaram não conseguem pagar o seu regresso para o Brasil". Um beco sem saída que só esta organização da ONU pode ajudar a resolver.

O organismo é financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) da União Europeia, sob a Direção da Imigração no Luxemburgo. Os apoios inclui pagamento dos bilhetes de avião e de todas as despesas necessárias para conseguir os documentos de viagem como o passaporte. "Se a pessoa habitar muito longe podemos pagar o transporte de e para o aeroporto", sublinha. Assim como assistência nos países de trânsito até chegarem ao país de origem. "Existe uma assistência na partida e pode haver assistência na chegada", acrescenta.

Recorrer a ajuda alimentar para sobreviver

Os casos de brasileiros que aterram no Luxemburgo e que passados uns meses se encontram em situações de precariedade não para de aumentar. Gustavo Etrguevani, 21 anos, estás prestes a regressar. Enquanto esteve no Luxemburgo recorria a instituições de solidariedade para conseguir comer. Dormia num quarto perto da Gare de Esch-sur-Alzette.

Veio do estado brasileiro de Espírito Santo à procura de emprego na área de programação informática. Mas a dificuldade em falar francês impediu-o de conseguir trabalho. Dois meses depois decidiu regressar. Com a nacionalidade luxemburguesa, que conseguiu por ser descendente de imigrantes luxemburgueses no Brasil, pensa voltar a tentar a sua sorte daqui a alguns anos.

No Brasil vai, agora, dedicar-se a estudar francês e programação e depois "volto para o Luxemburgo", refere. Estima-se que 20 mil brasileiros terão a cidadania luxemburguesa ao abrigo do programa de atribuição de cidadania a descendentes de antigos imigrantes do Grão-Ducado que foram para o Brasil. Muitos decidem tentar a sua sorte no mercado de trabalho no Luxemburgo. Mas a maioria não sabe como o fazer. "E quando aterram aqui, viram um problema social para o Luxemburgo", alerta Roberta Züge da Associação de Cidadãos Luxemburgueses no Brasil (ACLU).

Roberta Züge, da Associação de Cidadãos Luxemburgueses no Brasil. Foto: António Pires

Até porque por terem nacionalidade luxemburguesa não têm direito a recorrer aos programas de apoio que existem para imigrantes acabados de chegar. Para ajudar na integração destes brasileiros, a ACLU propõe uma séria de iniciativas.

Propostas que apresentaram recentemente numa ronda de encontros que tiveram com os principais partidos luxemburgueses. Criar uma "casa de orientação" no Brasil que apoie os brasileiros que pretendem vir para o Grão-Ducado é uma das propostas. Um serviço que poderia disponibilizar informações sobre os setores que mais precisam de profissionais e as condições necessárias para concorrer a essas oportunidades de emprego. Para além disso, a associação disponibiliza atualmente, em português do Brasil, uma tradução do curso "Vivre Ensemble" que apresente pistas sobre a melhor forma de se integrarem no país.



Portugueses também recorrem a apoio para regressar

Até 2021, o programa de apoio ao retorno só era válido para cidadãos originários de fora da União Europeia. Mas atualmente também os cidadãos com passaporte e/ou autorização de residência válida do espaço europeu que vivem em situação precária no Luxemburgo ou que estejam em risco de serem excluídos dos serviços nacionais de proteção social podem beneficiar deste apoio, esclarece a responsável da OIM.

Este projeto, diferente do projeto clássico de retorno ao país de origem, é também financiado pela Direção de Imigração no Luxemburgo. E foi aprovado na sequência do aumento dos pedidos de ajuda de cidadãos europeus. "O objetivo do projeto é continuar a apoiar o governo luxemburguês é garantir um retorno seguro e digno aos migrantes europeus, assim com os residentes de países terceiros", explica Viviane Hoeck. Um processo que só é possível com a cooperação com as autoridades luxemburguesas.



