Vítima teve de mudar de estado para realizar a interrupção da gravidez.

Sociedade 3 min.

Brasil. Menina de 10 anos faz aborto após violação. Grupos religiosos são contra e chamam médico de "assassino"

Ana Patrícia CARDOSO Vítima teve de mudar de estado para realizar a interrupção da gravidez.

Uma menina de 10 anos engravidou do tio que a violava desde os seis anos. O hospital em que foi internada recusou-se a fazer aborto - legal, em casos de violação - e criança teve de mudar de estado para realizar procedimento, no passado domingo. À porta do hospital, vários grupos religiosos protestavam contra a operação, chamando os médicos de "assassinos". O caso é chocante mas não é novidade, num país em que, a cada hora, quatro raparigas até 13 anos são violadas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Tudo começou quando uma menina de 10 anos, criada em São Mateus, no estado do Espírito Santo, deu entrada no Hospital Roberto Silvares por causa de um mau-estar. Os exames revelaram a gravidez e, só aí, teve coragem para contar sobre os abusos do tio desde os seus seis anos. O homem de 33 anos fugiu desde que o caso foi tornado público, tendo sido acusado formalmente dos crimes de ameaça e violação de pessoa vulnerável.

O hospital recusou-se a fazer o aborto, alegando que "a idade gestacional não está prevista na legislação vigente". O caso tornou-se público e uma onda de indignação em relação ao "não" da entidade encheu as redes sociais, com a hashtag '#gravidezaos10anosmata' a ser partilhada milhões de vezes.

A pedido do Ministério Público, o juiz António Moreira Fernandes deu o parecer favorável à interrupção da gravidez, uma vez "que é legítimo e legal o aborto acima de 20-22 semanas nos casos de gravidez decorrente de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia fetal".

A menina mostrou-se a favor do aborto. Segundo o juiz, "a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz, tendo a mesma declarado que não deseja dar seguimento à gravidez fruto de ato de extrema violência que sofreu".

Ainda assim, a vítima teve de ser transportada para um hospital em Recife, capital do estado de Pernambuco, para que o aborto fosse realizado no passado domingo, 16.

"Assassinos"

Na mesma altura em que a menina foi internada no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, em Recife, um grupo de pessoas ligado à Comunidade Católica Porta Fidei foi até lá para protestar contra o aborto e chamar a equipa médica de "assassinos".

É isso que está acontecendo: gente tentando invadir hospital onde está a criança vítima de estupro. Não pode ser. pic.twitter.com/U6QBgsCtbX — Carolina Trevisan (@carolinatre) August 16, 2020

O grupo católico manifestou-se em defesa "das duas vidas" e chamou o procedimento de "homicídio". A polícia foi chamada ao local para travar tumultos.

O médico responsável pela intervenção foi Olympio Filho, que segundo o El Pais, já é "persona non grata" para os grupos evangélicos há mais de uma década. Há 12 anos, terá sido excomungado pela Igreja de Pernambuco por realizar um aborto a uma menina de nove anos que tinha sido violada pelo padrasto.

O Ministério Público vai também investigar possíveis pressões à avó da menina para que esta não autorizasse a interrupção da gravidez.

Fanáticos foram a casa da avó da criança, que chegou a passar mal com a pressão para levarem a gravidez a diante. Ela ouviu de uma extremista que "Deus permitiu" a gravidez. MP vai investigar perseguição e pressão de grupo fanático no ES https://t.co/yWwhaY3zLx — Cecília Olliveira (@Cecillia) August 17, 2020

Identidade revelada

Em casos de violação de menores - e consequente aborto - o procedimento médico é realizado em sigilo. No entanto, tudo parece ter corrido mal nesta situação. Ainda não se sabe como a morada da família e nome da vítima chegaram até Sara Fernanda Giromini, apoiante de Jair Bolsonaro e "pró-vida", mas esta divulgou-os nas suas redes sociais.

A partilha é considerada crime, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Isso porque o ECA garante que a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada".

O aborto em caso de estupro de vulnerável está previsto no Código Penal do Brasil há 80 anos. A cada hora no Brasil, quatro raparigas até 13 anos são violadas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A maioria dos crimes é cometida por um familiar. Em 2018, últimos dados recolhidos, em 66 mil violações no Brasil, 53,8% foram a meninas com menos de 13 anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.