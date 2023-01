Segundo vários analistas, a ameaça de futuras ações da extrema-direita continua muito presente no Brasil, "um país amargamente polarizado".

Brasil

Depois da violência, qual o futuro para o bolsonarismo?

A democracia brasileira resistiu esta semana a uma onda de vandalismo de apoiantes do ex-presidente da extrema-direita, Jair Bolsonaro, que destruíram grande parte dos edifícios dos três poderes na capital Brasília. Milhares foram presos, mas, segundo os analistas, o bolsonarismo está para durar e pode haver novos surtos de violência.

Na quarta-feira, os apelos a uma nova "mega mobilização" de bolsonaristas por todo o país para "retomar o poder" não foram atendidos, sugerindo que o movimento está a esgotar-se após a condenação mundial do assalto de domingo.

Justiça pede bloqueio de bens de 59 pessoas e empresas suspeitas de financiar golpe Segundo a justiça brasileira terão financiado "o aluguer de autocarros para os atos golpistas "de destruição das sedes dos "Três Poderes".

O despedimento de altos funcionários do Governo por suspeita de conluio com o ataque pode ter desencorajado os apoiantes de Jair Bolsonaro de voltar já às ruas. No entanto, "penso que seria um erro pensar que desistiram completamente", adverte à AFP o analista Michael Shifter, docente do grupo de reflexão InterAmerican Dialogue.

"O país ainda está amargamente polarizado e não creio que a ausência de manifestações, menos de uma semana após 8 de janeiro, deva ser interpretada como um sinal de que o país se uniu de alguma forma para defender a democracia", diz.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou por uma pequena margem nas eleições presidenciais de outubro, após uma campanha que dividiu profundamente o país. "O facto de Bolsonaro ter perdido a reeleição apesar de 58 milhões de votos - e pela margem mais estreita na história democrática do Brasil - fala muito do risco subjacente de perturbação", afirmou à AFP Mariano Machado, analista sénior para as Américas da empresa Verisk Maplecroft. "A inclinação para um golpe de força não é maioritária, mas não é - de forma alguma - residual".

'Festa da Selma' usado como nome de código para os ataques no Brasil Na descrição da “Festa da Selma” os organizadores avisavam que o evento ia ser violento e com confrontos com a polícia.

O próprio Lula disse na quinta-feira que a invasão do palácio presidencial, do Congresso e do Supremo Tribunal "foi um aviso, um aviso muito grande (que nos diz) que temos de ser mais cuidadosos". "Ganhamos uma eleição ao vencer o bolsonarismo, mas o bolsonarismo está aqui e o bolsonarismo fanático é complicado porque não respeita ninguém", disse o líder, que endureceu o discurso após o ataque, chamando Bolsonaro de "genocida".

Lula disse também que está "convencido" de que os manifestantes que invadiram o palácio presidencial em Brasília tenham recebido ajuda de dentro. "Alguém facilitou a sua entrada aqui" e que "o palácio estava cheio de bolsonaristas".

E já estão a ser tomadas ações nesse sentido. A Advocacia-Geral da União (AGU) do Brasil pediu na quinta-feira aos tribunais o bloqueio de 1,1 milhões de euros em bens pertencentes a 52 pessoas e sete empresas que alegadamente financiaram o assalto, no domingo, aos três poderes em Brasília.

Entretanto, Jair Bolsonaro terá sido internado um dia após o ataque num hospital nos Estados Unidos, após ter sentido dores abdominais.

Eleição de 2026?

O analista Guilherme Casaroes, da Fundação Getulio Vargas, considera provável que uma maioria "vá para casa e espere eleger Bolsonaro em 2026 ou, como está a acontecer nos EUA, migre para um líder mais moderado".

Fotogaleria. Brasil na rua para defender a democracia Um dia depois do assalto ao Congresso, em Brasília, muitos foram os brasileiros que quiseram manifestar o apoio às instituições democráticas brasileiras e repudiar o vandalismo do passado domingo.

O sociólogo Gerardo Monteiro, coautor de um livro sobre o bolsonarismo, também acredita que o movimento carecia de "organização suficiente para uma contraofensiva". "A grande maioria são pessoas comuns, não são talhadas para a luta... Este movimento não tem a experiência necessária para avançar", disse à AFP.

Para Michael Shifter, porém, "este movimento ainda está aqui" e o Brasil deve esperar "mais agitação de baixo nível, protestos e alguma violência". Muitos apoiantes vão adotar uma postura de espera e de observação. "Isso não significa que tenham decidido que a luta já não vale a pena. Para os mais extremistas "a luta continua", adverte Shifter.

Constituição de volta "a casa"

Uma das imagens mais chocantes de domingo foi o roubo da Constituição do Brasil, levada por manifestantes. Em várias imagens, a réplica da Constituição Federal do Brasil de 1988 foi manuseada sem cuidado por diferentes pessoas.

Esta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) avançou que o documento foi recuperado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou o STF que foi recuperada "a réplica da Constituição Federal de 1988 que ficava em exposição no Salão Branco da Corte e tinha sido levada por vândalos no último domingo".

A mais alta instituição judicial do país lembrou ainda que o exemplar original da Constituição Federal, que integra o acervo do STF, "não foi alvo da ação dos vândalos, continuando preservado no Museu da Suprema Corte".

(Com agências)

