Brancos, como “nós”

Raquel RIBEIRO Quem é este “nós” colectivo que “não pode deixar de sentir mais empatia” com ucranianos do que com sírios ou afegãos?

Em “As catástrofes e as leis da emoção”, um bilhete de Paris no final do século XIX, Eça de Queirós mostra, através das notícias do dia, as leis da emoção consoante a proximidade das tragédias.



Na ilha de Java um terramoto; na Hungria, um rio transbordou. Na Bélgica, numa greve de operários, tropas mataram mulheres e crianças: “Na aconchegada sala, vozes já mais interessadas exclamaram brandamente: ‘Que horror! Estas greves! Pobre gente!’” No Sul da França, um trem descarrilado. Então, “uma curta emoção, já sincera, passou através de nós com aquela desgraça quase próxima, na fronteira da nossa península, num comboio que desce a Portugal, onde viajam portugueses... Todos lamentaríamos, com expressões já vivas, estendidos nas poltronas, gozando a nossa segurança.”

Nada nos toca até sabermos da Luisinha da Bela Vista. “Esta manhã! Desmanchou um pé!” A sala comove-se. Que dor, que empatia. “Dois mil javaneses sepultados no terramoto, a Hungria inundada, soldados matando crianças, um comboio esmigalhado numa ponte, fomes, pestes e guerras, tudo desaparecera – era sombra ligeira e remota. Mas o pé desmanchado da Luísa Carneiro esmagava os nossos corações. Pudera! Todos nós conhecíamos a Luisinha”, escreve Eça.

É um pouco isto que se passa com a discussão sobre “empatia selectiva” que sentimos perante aquele “como nós” vindo de Lviv, que aparentemente não sentimos se vem de Bagdad.

Banalizando esta “empatia selectiva”, o historiador Rui Bebiano diz que a Ucrânia está ao “nosso lado, com brancos, maioritariamente loiros e de olhos azuis, educados numa cultura com pontos de contacto com a nossa, vivendo praticamente como nós, e de quem por isso facilmente sentimos maior proximidade”.

Quem é este “nós”? Nós, portugueses, bastardos da Europa, herdeiros do império colonial? Somos mais ucranianos (que vivem como nós, invernos rigorosos sob a neve, comendo beterraba, aneto e peixe fumado) do que marroquinos (ao sol, pão, azeite e laranjas)? Serão “os portugueses” como eu, branca, meia-minhota-galega, ou como o José, angolano, mulato-kimbundu de Loures? Quem é este “nós” colectivo que tanto se identifica com ucranianos mas ignora a proximidade cultural dos escombros imperiais (brasileiros ou cabo-verdianos) ou a proximidade física do norte de África?

Continua o historiador: “É verdade também que o que acontece bem mais longe, com pessoas com outra cor de pele, costumes ou religiões bem diferentes, vindas de histórias e trajetos humanos distantes, não tem o mesmo impacto. O que não deveria acontecer, mas acontece.” Parece haver uma dissonância cognitiva numa geração que esteve com o Chile de Allende ou contra a guerra do Vietname, mas que agora faz desta empatia broche na lapela. Já dizia o Eça que todos, “à maneira que se afastam desse centro privilegiado, se vão gradualmente desarmonizando em relação ao seu sentimento, de sorte que os mais remotos já quase os não distinguem da Natureza inanimada.”

Eça explicou o impacto da notícia pela proximidade, mas não pela distribuição do poder e do capital. Não é porque se fala português que as notícias do Brasil têm mais impacto que as do Peru. Senão sabíamos mais sobre a comunidade portuguesa no Canadá. Sabemos muito da Venezuela, porque será? Serão culturalmente mais próximos ou é a relevância geoestratégica? Também não é porque os americanos são culturalmente próximos que discutimos os eleitos para o Supremo Tribunal dos EUA, quando desconhecemos o nome de um magistrado português, a não ser que esteja envolvido num escândalo do Correio da Manhã.

A prioridade das notícias não advém só da proximidade cultural ou física, mas dos centros de poder de onde irradiam. Num espaço mediático cada vez mais mastigado como o nosso, irradiam das três grandes agências do Norte global. O mundo é aquele que eles querem que nós vejamos. “Não devia acontecer mas acontece”: fomos formatados durante tanto tempo para o que nos “toca” que sofremos do que hoje se chama “empatia selectiva”. Mas é racismo, sim.

É racismo banalizar pessoas afogando-se no Mediterrâneo enquanto outras são trazidas de avião pela TAP. Surpreende vir daqueles que, subitamente orgulhosos do seu eurocentrismo branco, insistem no racismo sistémico do Estado mas reproduzem-no ad nauseum. Porque o Estado somos nós.

Racismo não é só quando o motorista impede Cláudia Simões de entrar no autocarro. É ignorarmos propositadamente a ligação entre eurocentrismo, hegemonia e a divisão racial do trabalho, agarrados ao hipócrita “c’est la vie”: umbigos privilegiados que alimentam, na retórica dos “brancos costumes”, a máquina de desumanização que continua a arrasar os corpos do Sul global.

*A autora escreve ao abrigo do antigo AO

