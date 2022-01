O primeiro-ministro admitiu no Parlamento que pensou que a confraternização com dezenas de funcionários de Downing Street era "uma reunião de trabalho" e que "deveria ter mandado todos para dentro".

Reino Unido

Boris Johnson pede desculpa por festa durante confinamento

Redação O primeiro-ministro admitiu no Parlamento que pensou que a confraternização com dezenas de funcionários de Downing Street era "uma reunião de trabalho" e que "deveria ter mandado todos para dentro".

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assumiu a responsabilidade e desculpou-se por uma festa que se realizou no jardim na sua residência oficial durante o primeiro confinamento, em maio de 2020.

"Quero pedir desculpas. Sei que milhões de pessoas fizeram sacrifícios extraordinários durante esse período", afirmou Johnson, no debate semanal do Parlamento. O primeiro-ministro admitiu que percebe a indignação que lhe é direcionada - a si e ao Governo. "Sei a raiva que sentem contra mim o o governo que lidero quando penso que as regras não estavam a ser seguidas corretamente em Downing Street."

O chefe do executivo britânico explicou que considerava que a festa, onde dezenas de funcionários foram convidados a reunir-se no jardim e "a trazer a sua própria bebida", era um encontro de trabalho, mas reconheceu que "devia ter mandado todos para dentro".

A oposição apressou-se a pedir a demissão de Johnson, mas este afirmou que não vai tomar qualquer decisão antes de conhecer as conclusões do inquérito que está em curso.

O líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, não pareceu tocado pela iniciativa de Johson e disse que o pedido de desculpas era "ridículo e ofensivo", considerando- o "um homem sem vergonha".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.