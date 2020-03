A medida entra em vigor a partir desta noite e por tempo indeterminado, para reduzir a propagação da pandemia de Covid-19.

Boris Johnson ordena encerramento 'pubs', cafés e restaurantes no Reino Unido

"O triste é que, hoje, por enquanto, pelo menos fisicamente, precisamos manter as pessoas afastadas. E quero enfatizar que vamos rever a situação todos os meses para ver se podemos aliviar alguma dessas medidas", justificou.

A medida foi tomada em acordo com as regiões autónomas da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e inclui também outros espaços, como cinemas e discotecas ou bares.

"Tendo escutado o que eu disse, algumas pessoas podem ficar tentadas a sair hoje à noite. Mas eu digo: por favor, não pensem que são invencíveis, porque não há garantia de que tenham apenas sintomas ligeiros e podem ser portadores da doença e transmiti-la a outras pessoas", apelou, numa conferência de imprensa.

De acordo com os dados tornados públicos pelas respetivas direções de saúde regionais, registaram-se até agora 167 mortes em Inglaterra, seis na Escócia, três no País de Gales e uma na Irlanda do Norte.





