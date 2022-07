Boris Johnson demite-se. “É clara a vontade do Partido Conservador"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demitiu-se hoje como líder dos conservadores, mas disse que se manterá na chefia do Governo até ser substituído à frente do partido.

Lusa O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demitiu-se hoje como líder dos conservadores, mas disse que se manterá na chefia do Governo até ser substituído à frente do partido.

"Concordei que o processo de escolha de um novo líder [dos conservadores] deve começar hoje", disse Johnson à porta de Downing Street, a residência e gabinete oficial do primeiro-ministro.



Johnson admitiu que “é clara a vontade do Partido Conservador que haja um novo líder e, portanto, um novo primeiro-ministro”.

O primeiro-ministro disse que estava “triste por desistir do melhor emprego do mundo”. Confessou-se ainda orgulhoso pelas conquistas do governo que liderou, citando o que foi feito no âmbito do Brexit, da pandemia de covid-19 e ainda o facto do Reino Unido "liderar o Ocidente" na condenação à agressão de Putin na Ucrânia.

Referiu também que o calendário para a eleição de um novo líder dos conservadores será estabelecido na próxima semana.

A demissão do líder conservador, de 58 anos, ocorreu após a saída de dezenas de membros do seu executivo nas últimas 48 horas.

