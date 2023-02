Já há registo de casos em França e também em Portugal.

'Booking.com'. Horesca alerta para ciberataques contra hotéis

Diana ALVES

A federação da Horesca está a alertar os seus membros para a ocorrência de ciberataques que estão a afetar hotéis e clientes de hotéis. Os ataques estão a ser feitos através do site de reservas Booking.com. De acordo com o organismo, já há registo de casos em França e também em Portugal.

Como é que o Luxemburgo protege os seus hospitais de ciberataques Face ao recente roubo de dados de hospitais belgas Vivalia, a questão é como é que os estabelecimentos de saúde do Luxemburgo se podem proteger de um ciberataque desta magnitude.

Em causa, reservas fraudulentas feitas a partir da plataforma online. Neste esquema, o falso cliente envia uma mensagem através da extranet daquele site pedindo um endereço de e-mail para contactar diretamente o hotel.

Numa segunda fase, envia um e-mail com um link para verificar informações como o itinerário da Google Maps para chegar ao hotel. É neste link que se encontra um software malicioso que não é detetado por todos os antivírus e que rouba todas as palavras-passe guardadas no computador, permitindo, em alguns casos, aceder aos dados dos clientes.

A Horesca alerta também para um segundo tipo de ataque mais sofisticado, que pode ter origem numa pirataria precedente ou numa falha de segurança não detetada. Neste caso, o pirata envia uma mensagem ao cliente através da extranet do Booking.com para que aquele confirme a reserva. Ao clicar em “confirmar”, o destinatário do e-mail é convidado a fornecer o número do cartão de crédito. Por vezes, o mesmo tipo de mensagem é enviado por WhatsApp.

