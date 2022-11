Em 2018, um agente da polícia atirou mortalmente sobre um automobilista, alegando legítima defesa.

Bonnevoie. Cinco anos de prisão para ex-polícia que matou condutor

Maximilian RICHARD Em 2018, um agente da polícia atirou mortalmente sobre um automobilista, alegando legítima defesa.

Cinco anos de prisão, três deles com pena suspensa: esta é a sentença pronunciada pelos juízes contra Meris M, que em abril de 2018 alvejou um automobilista que fugia de um controlo de trânsito em Bonnevoie. Pouco antes do tiroteio, o condutor da Mercedes avançou sobre o polícia, então com 22 anos. Imediatamente após o incidente, houve muitos elementos que apontavam para legítima defesa, mas a investigação rapidamente levantou muitas outras questões. Meris M. foi, subsequentemente, acusado de homicídio involuntário.

De acordo com os juízes, Meris M. não agiu em legítima defesa. Contudo, descobriram que o automobilista tinha provocado deliberadamente o seu ato. Isto ajudou a reduzir significativamente a pena para delitos graves como o homicídio, que pode acarretar penas que podem ir até à prisão perpétua. A par dos dois anos de prisão e de uma multa de 5.000 euros, o ex-polícia terá de pagar 21.400 euros de indemnização à esposa do falecido.

Defesa pondera recorrer da sentença

A sentença ficou muito aquém das exigências da acusação, que pedia 30 anos de prisão para o ex-polícia. Apesar disso, o advogado de defesa do arguido não ficou satisfeito com veredito. Reconhece que a pena é branda, tendo em conta os factos, mas não concorda com a decisão dos juízes e planeia recorrer da sentença, que diz ser um mau sinal para outros agentes da polícia. "A mensagem é: rapazes, fiquem no escritório. E se tiverem de sair, deixem a vossa arma lá e não sigam ninguém", declarou Philippe Penning.

Durante o julgamento, no final de setembro, o advogado tinha pedido a absolvição do seu cliente, que teria agido em legítima defesa. O acusado salientou que, no dia dos acontecimentos, foi impossível para ele desviar-se. O condutor queria matá-lo, segundo afirmou.

Para o representante da acusação, a investigação permitiu apenas uma conclusão. Meris M. matou intencionalmente o condutor de 51 anos. O agente teve oportunidade de se colocar em segurança, argumentou.

O julgamento ainda não é definitivo. As partes têm, agora, 40 dias para recorrer.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

