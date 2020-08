O Ministério Público luxemburguês lembrou hoje que quem "consultar, adquirir ou possuir objetos de caráter pornográfico que impliquem ou representem menores" de idade pode incorrer em multas de 50.000 euros e penas de prisão de três anos.

Bonecas sexuais infantis. Multas no Luxemburgo podem chegar aos 50.000 euros

Diana ALVES O Ministério Público luxemburguês lembrou hoje que quem "consultar, adquirir ou possuir objetos de caráter pornográfico que impliquem ou representem menores" de idade pode incorrer em multas de 50.000 euros e penas de prisão de três anos.

O aviso surge depois ter sido apresentada uma queixa contra a Amazon, em França, por a plataforma ter à venda bonecas insufláveis, com conotação sexual, e que representavam menores de idade.

Os objetos foram entretanto retirados do mercado, mas o Ministério Público do Luxemburgo alerta hoje, em comunicado, que a empresa em questão também faz entregas no Grão-Ducado e que é provável que os artigos surjam noutros sites.

França. Amazon retira do mercado bonecas sexuais infantis A Amazon França retirou do seu site a venda de "bonecos sexuais com a aparência de crianças" após protestos de várias associações francesas. O anúncio foi feito esta segunda-feira no Twitter pelo secretário de Estado da Criança e das Famílias Adrien Taquet.

A instituição lembra que, nesta matéria, a política é de "tolerância zero". E avisa ainda que qualquer violação da lei será investigada e julgada, acrescentando que a secção de proteção da juventude terá ordem para levar a cabo todas as investigações úteis e necessárias em caso de infração.

Na nota, o Ministério Público, que nunca refere o nome da empresa em questão, sublinha que "a ideia de apresentar jovens crianças enquanto objetos sexuais para satisfazer os prazeres dos adultos choca profundamente e vai contra as diversas campanhas lançadas pelas autoridades e associações para sensibilizar o público sobre o tema do abuso sexual de menores".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.