Fundada em 2021, a organização sem fins lucrativos Break the Cycle Luxembourg (BTCL) lança este mês um programa de combate à violência doméstica para os primeiros socorristas do país.

Sociedade 2 min.

Ação e prevenção

Bombeiros prontos para combater a violência doméstica

Anne-Sophie DE NANTEUIL Fundada em 2021, a organização sem fins lucrativos Break the Cycle Luxembourg (BTCL) lança este mês um programa de combate à violência doméstica para os primeiros socorristas do país.

Como lidar com a violência doméstica? Embora muitos bombeiros tenham de intervir neste tipo de situação, poucos sabem como fazê-lo. Para lidar com a questão, a organização sem fins lucrativos Break the Cycle Luxembourg (BTCL) está a lançar este mês um projeto-piloto chamado "formar os formadores".

Apoiada e financiada pelo Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens (MEGA), a iniciativa tem como objetivo sensibilizar os socorristas para a violência doméstica. Mas, para além de dar informação, esta formação visa também dar-lhes as ferramentas para "reconhecer a violência, aprender a reagir e mudar as coisas", explica a presidente da associação, Ioanna Bagia.



Ioanna Bagia, Presidente Break the Cycle Luxembourg. Foto: D. R.

"Eles são frequentemente os primeiros em cena", observa ela, antes de acrescentar que este é um grupo "com grandes valores de ajuda e serviço mútuos". Os bombeiros têm muito à vontade com a população e são "frequentemente convidados a entrar".

Em casa, podem então "abrir um diálogo", diz a advogada. Por vezes isto pode ter "um impacto significativo".

No total, nove centros de incêndio e salvamento (CIS), localizados no norte e leste do país, foram selecionados para participar na formação durante os meses de setembro e outubro. "Cerca de 100 bombeiros - tanto profissionais como voluntários - já completaram o módulo de seis horas no CIS de Junglinster. Eventualmente, deveria haver "200 a 250 homens e mulheres" a participar, diz Ioanna.

Embora ainda seja demasiado cedo para fazer uma avaliação, a presidente da associação não esconde ambições futuras. Nos próximos meses, gostaria de recorrer a outros grupos "com quem a vítima pudesse falar". Ou seja, profissionais de saúde, organizações que trabalham com crianças, o exército e "talvez também grupos mais atípicos", como os padres.

Embora a violência doméstica tenha diminuído ligeiramente em 2021, foi ainda a causa de 917 intervenções policiais. Em 249 casos, foi decretado despejo. No ano passado, foram noticiadas 1.697 vítimas de violência durante estas intervenções.



A quem contactar em caso de emergência? As vítimas de violência podem contactar a polícia em qualquer altura, ligando para o 113. Uma linha de ajuda dedicada está também disponível em 2060 1060 sete dias por semana, das 12h00 às 20h00. O site violence.lu também contém uma lista de contactos e conselhos práticos sobre como obter ajuda ou apoio a um ente querido.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.