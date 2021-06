Na operação de salvamento da vítima estiveram envolvidos 30 bombeiros.

Indivíduo cai de uma altura de 15 metros em Kirchberg

Na operação de salvamento da vítima estiveram envolvidos 30 bombeiros.

Os bombeiros resgataram na segunda-feira passada uma pessoa que caiu de uma altura de 15 metros no Parque de Trois Glands, em Kirchberg. A operação de salvamento foi aparatosa e envolveu as equipas especiais de socorro. A notícia foi partilhada no Twitter na terça-feira pela corporação de bombeiros grã-ducal (CGDIS).

No total, na operação estiveram envolvidos 30 bombeiros, incluindo os GRIMP (intervenções em locais perigosos) e GATO (grupo de apoio tecnológico operacional).

As autoridades não divulgaram mais informações sobre o estado de saúde da vítima. Mas sabe-se que foi prestado apoio psicológico a duas testemunhas que saíram ilesas.

