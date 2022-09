A equipa do RSB de Lisboa é uma das corporações portuguesas que participa no campeonato mundial de bombeiros a decorrer no país até domingo. O evento está aberto ao público e é gratuito.

Campeonato Mundial

Bombeiros de Lisboa querem ser campeões no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA A equipa do RSB de Lisboa é uma das corporações portuguesas que participa no campeonato mundial de bombeiros a decorrer no país até domingo. O evento está aberto ao público e é gratuito.

Chamam-lhes os Jogos Olímpicos dos Bombeiros e, anualmente, centenas de soldados da paz de vários países do mundo, competem para vencerem o “World Rescue Challenge 2022” que, pela primeira vez, decorre no Luxemburgo, entre esta quinta-feira e domingo.



Há 11 anos que o chefe Ventura Castiço, do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa participa nestas Olimpíadas, tendo a sua equipa sido campeã do mundo em 2015, e conquistado sempre lugares no pódio nos últimos anos.

Este ano, também vieram para ganhar a competição mundial que reúne 288 bombeiros e socorristas de 17 países no Grão-Ducado, e decorre no Centro Nacional de Bombeiros e Socorro, na Cloche d’Or, na capital.

“O nosso objetivo é ganhar, trabalhamos sempre para sermos campeões mundiais de desencarceramento”, declara ao Contacto o treinador chefe Castiço.

O campeonato é composto por duas provas, a desencarceramento, resgate de vítimas no interior de carros acidentados, e a do trauma, de cuidados pré-hospitalares.

Esta equipa do RSB de Lisboa preparou-se, mais uma vez, com todo o afinco para o campeonato no Luxemburgo. “Nas últimas três semanas treinámos ao máximo as manobras de resgate de acidentados. No total, cortámos 50 viaturas para salvar as vítimas”, conta o chefe Castiço explicando que no campeonato, como na vida real, há sempre “surpresas” com que estas equipas se deparam neste resgate de acidentes rodoviários.

Mas a confiança é grande e a vontade de voltar a ser campeões mundiais ainda maior entre esta equipa de bombeiros de Lisboa.

Para o chefe Ventura Castiço é a primeira vez que se encontra no Luxemburgo e realça que está a ser uma agradável surpresa: “Há muitos residentes portugueses, ouve-se muito a língua portuguesa, o que é bom. Também há portugueses nas equipas de bombeiros luxemburguesas”.

A RSB de Lisboa que traz equipas para as duas provas do campeonato é uma das corporações de bombeiros portugueses presentes, juntando-se aos colegas de Mira, Barreiro, Cacilhas, Covilhã e Açores.

Simulação de desencarceramento de uma vítima pelos bombeiros do Luxemburgo.

Portugal bem representado

Portugal está bem representado nestas olimpíadas no Luxemburgo onde competem equipas de todo o mundo, além da Europa, estão também presentes bombeiros e socorristas do Brasil, EUA, África do Sul, Nova Zelândia ou Taiwan.

O país anfitrião é representado por 20 bombeiros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

O campeonato mundial está aberto ao público e quem desejar assistir ao campeonato dos bombeiros e ver ao vivo as simulações de resgate e salvamento basta deslocar-se ao Centro Nacional de Bombeiros e Socorro, na Cloche d’Or,na capital. A entrada é gratuita, entre as 8h e as 18 horas.

