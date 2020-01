Mais um envio de materiais dos bombeiros luxemburgueses para Cabo Verde.

Bombeiros de Bourscheid oferecem equipamentos a Cabo Verde

(HB) - Os bombeiros de Bourscheid vão enviar diversos materiais aos bombeiros de Cabo Verde.



A entrega simbólica teve lugar recentemente nas instalações do corpo de intervenção e socorro daquela comuna do norte do país, na presença do embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Carlos Semedo.



A distribuição do material em Cabo Verde será feita por Alain Mausen, luxemburguês que nos últimos quatro anos tem enviado para o arquipélago camiões autotanques de bombeiros e vários materiais de salvamento aos bombeiros locais.