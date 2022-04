Explosão aconteceu durante uma escavação. As autoridades evacuaram cerca de 50 pessoas das suas casas, num raio de 300 metros do local.

Acidente

Bomba da Segunda Guerra Mundial faz um morto na República Checa

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial fez uma vítima mortal, em Ostrava, na República Checa, esta sexta-feira. A bomba explodiu durante uma escavação, de acordo com a polícia e os meios de comunicação locais.

"Podemos confirmar que a explosão foi causada pelas munições da Segunda Guerra Mundial", disse a polícia chega no Twitter.

De acordo com os meios de comunicação locais, a vítima é um homem de 49 anos e outro terá sofrido ferimentos leves na cabeça. As autoridades evacuaram cerca de 50 pessoas das suas casas, num raio de 300 metros do local.

As munições da Segunda Guerra Mundial são comuns na parte nordeste da República Checa, que o Exército Vermelho atravessou na Primavera de 1945.

No outono passado, a polícia evacuou duas vezes mais de 1.000 pessoas em Ostrava depois de terem sido encontradas munições por explodir.

