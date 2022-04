Os estudantes universitários vão ter mais ajuda graças às duas últimas indexações dos salários e ao incentivo do Estado decidido nas reuniões da tripartida.

Ensino superior

Bolsas de estudo vão aumentar no próximo ano letivo

Thomas BERTHOL Os estudantes universitários vão ter um envelope financeiro mais generoso a partir do ano letivo 2022/23 graças às duas últimas indexações dos salários e ao incentivo decidido pelo Estado decidido durante as reuniões da tripartida.

No próximo ano letivo os estudantes da Universidade do Luxemburgo vão poder beneficiar de uma maior ajuda financeira. Tendo em conta o aumento dos preços nos últimos meses, as bolsas de estudo também vão aumentar devido à indexações dos salários em outubro de 2021 e em abril de 2022, anunciou na segunda-feira o Ministério do Ensino Superior na presença da Associação dos Círculos Estudantis do Luxemburgo (ACEL).

Este aumento segue-se à decisão do Governo, no âmbito das reuniões da tripartida, de atribuir um pacote financeiro adicional de 10 milhões de euros de apoio ao ensino superior, a aplicar a partir do próximo ano letivo 2022/2023.

Universidade do Luxemburgo vai ter novo reitor em 2023 Jens Kreisel, atual vice-reitor da instituição, sucederá a Stéphane Pallage no cargo.

Bolsa de base aumenta 92 euros

A bolsa de base para estudantes aumentará a partir de agosto de 2022 de 1.050 euros para 1.142 euros, ou seja, em 92 euros. Os outros tipos de apoios também serão reforçados. A bolsa de mobilidade aumentará para 1.420 euros (+134 euros em relação ao ano académico anterior), a bolsa social ficará entre 352 e 2.210 euros (+64 a 215 euros); e a bolsa familiar subirá para 274 euros (+12 euros).

Assim, os estudantes elegíveis para bolsa social receberão também um pacote financeiro mais generoso. Para um rendimento igual ao montante bruto do salário mínimo social, a ajuda ascenderá a 2.210 euros no início do próximo ano letivo, um aumento de 215 euros.



O Ministério do Ensino Superior afirma também que "será aplicado um suplemento de até 3.800 euros às propinas por ano letivo, com 50% acrescidos à bolsa e outros 50% ao empréstimo".



Universidade do Luxemburgo disponível para acolher estudantes vindos da Ucrânia Os estudantes inscritos nas universidades ucranianas, ucranianos ou estrangeiros, poderão prosseguir os estudos na Universidade do Luxemburgo.

A presidente da ACEL mostrou-se satisfeita com "a boa colaboração com o Ministério". Polina Bashlay sublinhou a importância de "agir e reagir de uma forma rápida e eficiente". O ministro do Ensino Superior, Claude Meisch, saudou igualmente o intercâmbio construtivo com os representantes do organismo.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.