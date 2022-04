A Ferrero, que tem estado debaixo de fogo devido a um surto de salmonela causada pelos ovos Kinder, afirmou ao Le Figaro que este é um fenómeno normal.

“Bolhas” brancas em frascos de Nutella preocupam consumidores

Maria MONTEIRO O pânico instalou-se entre vários internautas, que publicaram imagens das manchas nas redes sociais. A Ferrero, que tem estado debaixo de fogo devido a um surto de salmonela nos ovos Kinder, afirmou ao Le Figaro que as ‘bolhas’ não estão ligadas à bactéria.

Em declarações ao diário francês, a gigante da doçaria refere que se trata de um “fenómeno chamado ‘granini’ que é conhecido na indústria e corresponde a bolinhas de óleo que se formam devido a variações de temperatura”.

A Ferrero acrescenta, ainda, que o aparecimento de ‘bolhas’ brancas no creme não tem qualquer implicação na qualidade do produto, “que permanece completamente consumível e com o mesmo sabor”.

Também a Kinder France procurou tranquilizar os consumidores. “Estas bolhinhas, também presentes em alguns produtos Kinder, não estão relacionadas com ‘colónias de salmonela’, mas com uma mudança de consistência no produto que advém das condições de armazenamento”, assegurou a empresa na sua conta de Twitter.

"O que fez a Ferrero entre dezembro e março?". Empresa acusada de adiar resposta a surto de salmonela A empresa defende-se das acusações garantindo que este é o primeiro caso em "70 anos".

O produto Nutella não foi abrangido pela recolha massiva que a Ferrero iniciou no mês passado, depois de serem detetados 150 casos de salmonelose, em nove países europeus, relacionados com o consumo de produtos com origem numa unidade de produção do grupo italiano em Arlon, na Bélgica.

O foco de contaminação tem tido enormes repercussões para a Ferrero, que viu a autorização para aquela fábrica revogada pelas autoridades belgas e está a ser investigada pelo Ministério Público do país.

