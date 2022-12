Durante anos, foi ocultado que grandes quantidades de amoníaco eram adicionadas aos grãos de cacau moídos para obter a cor negra.

Bolachas Oreo produzidas com amoníaco nocivo para o ambiente

Como relatado pelo jornal holandês Noordhollands Dagblad na terça-feira, a fábrica de cacau holandesa Olam Cocoa, em Koog aan de Zaan, nos Países Baixos, misturou amoníaco tóxico com grãos de cacau moídos durante anos para produzir as famosas bolachas Oreo com cor negra.

O governo holandês sabia disso, mas, a pedido da Olam, a agência ambiental escondeu a adição de dezenas de milhares de quilos de amoníaco. O fabricante de bolachas Mondelez, que compra o cacau em pó para a Oreo, também foi informado. A Olam tem sido criticada há vários anos por residentes, ambientalistas e pelo governo pelas suas emissões de amoníaco.

A explicação da Olam foi que o amoníaco é libertado naturalmente quando as amêndoas de cacau são processadas. Porém, a empresa escondeu a adição de grandes quantidades de amoníaco. O diretor da Olam, Eric Nederhand, admite que o amoníaco é adicionado, mas não diz em que quantidade por ano. "Já não há amoníaco ou resta muito pouco no produto final".

Um denunciante revelou ao jornal holandês que a instalação de produção nunca foi concebida para lidar com grandes quantidades de amoníaco. "O amoníaco está a sair de todos os cantos, o cheiro é enorme. O ambiente? A direção não está preocupada com isso. Preocupam-se com o cacau preto em pó e com o que ganham com ele".

O fabricante Oreo Mondelez é o maior comprador do cacau em pó. A empresa salienta que o "carbonato de amónio" está listado como um ingrediente na embalagem. "A utilização de carbonato de amónio nos alimentos não tem impacto na qualidade ou segurança do produto", diz a porta-voz Annick Verdegem, que acrescenta "que está a ser feito um trabalho com o fornecedor sobre um método de produção melhorado utilizando um álcali [composto químico] mais amigo do ambiente".

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

