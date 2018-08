Estão em causa diferentes modelos na Europa com motores a gasóleo de quatro a seis cilindros. Na Coreia do Sul a questão envolveu cem mil carros.

BMW vai verificar 324 mil carros por risco de incêndio

A BMW vai chamar às oficinas 324 mil carros na Europa devido a risco de incêndio, uma questão que já envolveu 100 mil veículos na Coreia do Sul. Segundo a informação prestada pela própria marca, os carros em causa têm motores a gasóleo com quatro a seis cilindros.

A marca alemã esclareceu que os modelos em causa são das séries 3, 4, 5, 6, 7, além dos X3, X4, X5 e X6 com motores a gasóleo de quatro cilindros, produzidos entre abril de 2015 e setembro de 2016, mas também os que têm motores de seis cilindros e foram fabricados entre julho de 2012 e junho de 2015. As possibilidades de incêndio têm a ver com "fugas de um líquido (glicol) do radiador de recirculação dos gases de escape e o respetivo contacto com restos de óleo".



Em novembro de 2017, o risco de incêndio foi apontado como argumento para que a BMW chamasse 1,4 milhões de carros às suas oficinas nos Estados Unidos e no Canadá. Na altura, 670 mil veículos da Série 3, fabricados entre 2006 e 2011, eram suspeitos de sofrer de problemas "no sistema de aquecimento e ar condicionado", algo que poderia levar a um sobreaquecimento e aumentar o risco de incêndio. Além destes, outros 740 mil carros dos modelos 128i, Série 3, Série 5, X3, X5 e Z4, neste caso fabricados entre 2007 e 2011, poderiam ter "uma válvula com riscos de oxidação e consequente incêndio", embora acrescentassem tratar-se de um fenómeno "raro".



