Morreu Paul Leesch, o fundador do Cactus

Catarina OSÓRIO O empresário abriu o primeiro supermercado da cadeia Cactus em 1965 em Bereldange, e revolucionou o comércio alimentar no país desde então.

O empresário e fundador das cadeias de supermercados Cactus no Grão-Ducado, Paul Leesch, morreu esta segunda-feira aos 91 anos.

Nascido a 3 de julho de 1929 filho de merceeiros, estudou no Lycée des Garçons em Limpertsberg, e foi em Bruxelas que realizou vários estágios em empresas do setor do retalho. Regressou ao Luxemburgo em 1951 para apoiar o pai, juntamente com o irmão, numa nova merceria no bairro da Gare, sob o nome "Leesch Frères" (os irmãos Leesch)

O estabelecimento marcou o início da longa vida de investimentos e deu origem aos atuais supermercados da marca Cactus. Corria o ano de 1967 quando abriu o primeiro Cactus no Grão-Ducado, em Bereldange, inspirado no desenvolvimento do retalho nos EUA. A partir daí nunca mais parou.

Em 1972, abriu o primeiro centro comercial em Esch/Lallange e dois anos depois inaugurou o emblemático centro comercial Belle Etoile, que integra um supermarcado Cactus. O projeto de grande envergadura levou apenas 12 meses a ser construído, com um investimento total de 6,5 milhões de euros.

Entre os anos 1980 à 2000, o grupo Cactus continuou em expansão com mais 20 pontos de venda e uma força de trabalho de 3.300 empregados. Depois dessa data, o grupo continuou a crescer chegando aos dias de hoje com 62 supermercados em todo o Grão-Ducado e abertura prevista de mais pontos de venda nos próximos anos. Emprega atualmente cerca de 4.400 colaboradores.



Leesch era um conhecido amante do desporto e sobretudo de atividades ao ar livre. Em 2001, após 50 anos à frente da empresa, passou a gestão da marca Cactus ao filho mais velho, Max Leesch. Era pai de cinco filhos, três raparigas e dois rapazes.

