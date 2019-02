Para vencer é preciso ter criado: start-ups, coisas que começam, começos, é muito dinâmico.

Bilhete. O mundo dos Iluminados

Para vencer é preciso ter criado: start-ups, coisas que começam, começos, é muito dinâmico.

Assisti a uma 'soirée' na Papergame. Intimidado, como quando, em adolescente, era convidado para casa de amigos mais ricos, mais iluminados. No Papergame todos estão ligados, 'winners' que contam a sua 'success-story'.

Para vencer é preciso ter criado. Uma agência de consultadoria, de preferência. Constato com espanto o número de pessoas que dão conselhos neste país, e deduzo com inquietação o número igual de pessoas que os pedem.

É preciso ter o 'look'. O 'look' Papergame, um olhar 'bluetooth' e a expressão conquistadora da 'start-up' que descola. Os Descolados circulam sem gravata, camisa aberta num torso desobstruído. O cabelo é estudado, uma mecha às vezes solta-se, mesmo a desenvoltura é estudada.

Quando os Descolados falam, são "speakers" – não diga "orador", é antiquado –, falam em marcha, como Macron com os jovens, com microfone de rosto auricular como o que usa a Madonna, que lhes faz uma espécie de verruga em órbita maxilo-estacionária. Por trás do 'speaker' há um 'didjéi', que mexe os seus botões pelo "ambiente", o tambor Papergame.

Quem são os 'speakers'? São especialistas em marketing, brainstorming, monitoring, rating e riesling, são jovens mas muito diplomados – master em Yale, MBA em Harvard, não lhes fale do seu doutoramento em Direito, em Estrasburgo, ou vai passar por um saloio.

De que falam eles, os 'masters'? Falam de Hightech, de FinTech, de Tech for Good, é muito belo este casamento entra a finança e o humanitário, mostra que o Capital é uma região da Moral, enquanto a caridade digital introduz uma nova concepção da penúria– pensávamos que a Somália pedia arroz, mas afinal é rede que ela quer, que hoje em dia é sinónimo de comunhão.

E eles criam, os Comungantes, start-ups, coisas que começam, lançam começos, é muito dinâmico. O mundo Papergame é um mundo que mexe, de pura performance. Mostrando o 'speaker' perfeitamente visível a dois metros de mim, um grande ecrã fornece o modelo acabado da tautologia, num universo em que nos congratulamos entre pares, em que o discurso do mesmo é ruminação, neologismos que geram outros neologismos. Deste universo, um retroprojetor mostrava a cerca intrínseca, com toda a complexidade a ser resumida, graças ao Powerpoint, num lote finito de gráficos que remetem uns para os outros.

O 'speaker' estava a terminar a sua 'story', tinha conseguido esse prodígio – yes, we can – que é a conversão do mundo em ficheiro PDF. Saí de lá como antigamente da casa dos ricos, um pouco envergonhado, relegado ao quarto-mundo dos banidos da conectividade. Consolei-me pensando que os conectados têm um relógio Apple, mas que eu, pela minha parte, tenho o tempo. Eles, os Papergame, têm pouco: se com 20 anos já são "business advisor" e aos trinta "senior manager", dez anos mais tarde estão acabados.

Os Iluminados são fazedores, são “Makers”, mas aos 40 já usam pacemaker.