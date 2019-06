O ponto alto vai ser na quarta-feira. Há cerimónias oficiais e festa popular.

Bettendorf e Vila Pouca de Aguiar assinam acordo de geminação

Henrique DE BURGO O ponto alto vai ser na quarta-feira. Há cerimónias oficiais e festa popular.

A comuna de Bettendorf e a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar vão assinar um acordo de geminação esta quarta-feira.

Há cerca de 80 famílias oriundas de Vila Pouca de Aguiar entre os 2.850 habitantes de Bettendorf, sublinhou à Rádio Latina o primeiro vereador desta localidade luxemburguesa, José Vaz do Rio.

José Vaz do Rio foi o primeiro português a vencer as eleições comunais no Luxemburgo, em 2017, mas renunciou ao cargo de burgomestre de Bettendorf para ficar como principal vereador. Foto: Guy Jallay

O objetivo da geminação é reforçar a proximidade entre portugueses e luxemburgueses, afirmou o autarca, natural de Vila Pouca de Aguiar.



José Vaz do Rio foi o primeiro português a vencer as eleições comunais no Luxemburgo, em 2017, mas renunciou ao cargo de burgomestre de Bettendorf para se contentar com o de principal vereador.

E é nessa qualidade, como disse aos microfones da Rádio Latina, que recebe a comitiva de 50 pessoas de Vila Pouca de Aguiar que está no Luxemburgo entre esta segunda e quarta-feira, para marcar presença nas festividades da geminação entre as duas localidades.

O ponto alto do programa de três dias vai acontecer na quarta-feira.

O presidente de Câmara de Vila Pouca de Aguiar, António Alberto Pires Aguiar Machado, faz-se acompanhar no Luxemburgo por vereadores, bombeiros e 21 alunos do ensino preparatório.