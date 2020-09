Novo edifício ficará no parque de Krakelshaff e terá salas temáticas preparadas para se adaptarem às necessidades e mudanças curriculares.

Bettembourg prepara a escola do futuro

Novo edifício ficará no parque de Krakelshaff e terá salas temáticas preparadas para se adaptarem às necessidades e mudanças curriculares.

Vai nascer uma nova escola na comuna de Bettembourg e o projeto promete trazer não só novas instalações para a comunidade educativa, mas também um novo conceito de escola.

A explicação foi dada ao L'Essentiel pela vereadora Josée Lorsché (Déi Gréng), que forneceu alguns detalhes sobre a futura estrutura de ensino, que ficará instalada no parque de Krakelshaff, perto do lar de idosos em Wiesen.



O desenho do edifício foi confiado ao gabinete de arquitetura alemão LernLandschaft, e pretende oferecer uma arquitectura "adaptada às necessidades pedagógicas", refere Lorsché, detalhando que haverá salas temáticas, preparadas para funcionarem consoante as necessidades do currículo escolar, que serão organizadas em torno de uma praça central, semelhante a uma "praça do mercado".

"A nova organização oferecerá mais flexibilidade no ensino", afirmou, acrescentando que parte da equipa pedagógica esteve envolvida na implementação do projecto.

Falta agora saber o calendário da construção e abertura do edifício, assim como a data prevista para o arranque das obras.

