Bettel: "Um muro com estrelas europeias seria vergonhoso"

DPA Até agora, a Comissão recusou-se a financiar cercas ou muros nas fronteiras externas com o orçamento da União europeia.

Uma nova discussão sobre o financiamento de muros e vedações nas fronteiras externas da União Europeia surgiu esta quinta-feira, em Bruxelas, com o foco a virar-se para a possibilidade dessas construções para travar a imigração ilegal devem ser financiados a partir do orçamento da UE.

O Luxemburgo e países vizinhos opõem-se à proposta. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, disse na manhã de quinta-feira que "seria uma vergonha se fosse construído um muro com estrelas europeias na Europa".

A Alemanha também rejeitou esta medida na luta contra a imigração ilegal na passada segunda-feira, durante as discussões preliminares em Bruxelas. "Não levamos em consideração estas propostas", disse a Secretária de Estado europeia, Anna Lührmann.

O Secretário de Estado francês, Laurence Boone, também vincou que o dinheiro do orçamento da UE não deveria ser gasto em vedações.

Grécia e Áustria a favor

No lado oposto da discussão, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros grego, Miltiadis Varvitsiotis, afirmou: "Sejamos honestos e francos, as vedações funcionam". E, para além disso, acredita também que deveriam ser financiados pela Comissão Europeia "porque evitam que as pessoas atravessem ilegalmente as fronteiras da Europa e porque também dão um golpe nas redes de contrabando". A Áustria, entre outros países, adotou uma posição semelhante.

(Artigo publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)

