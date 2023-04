Foi o primeiro líder de um país da UE a casar com outro homem e no Parlamento Europeu declarou o seu amor a uma Europa com direitos das minorias.

Bettel: “Eu estava lá quando Orbán disse que ia proibir falar de homossexualidade nos media”

Telma MIGUEL Foi o primeiro líder de um país da UE a casar com outro homem e no Parlamento Europeu declarou o seu amor a uma Europa com direitos das minorias.

O primeiro-ministro luxemburguês discursou no Parlamento Europeu, na quarta-feira, a favor de um pacto das migrações e lembrou que estava no Conselho Europeu quando o primeiro-ministro húngaro anunciou a sua polémica lei LGBTQ+.

No mesmo dia assinalava-se os 80 anos da revolta do gueto de Varsóvia contra os nazis, e Bettel lembrou também que a primeira presidente mulher do Parlamento Europeu, Simone Veil, sobrevivente de Auschwitz, personifica o ideal europeu: “Ela era judia e tinha tatuado na pele uma estrela, que a acompanhou para a vida, para mim ela representa a Europa, este projeto de paz, de respeitar as pessoas pelo que elas são. Estes direitos têm de continuar a ser a espinha dorsal da União”. Mas no momento, lembrou o primeiro-ministro luxemburguês, a Europa vive o ressurgimento de governos que querem acabar com esses direitos.

Uma canção não torna uma pessoa gay

“Eu estava no conselho europeu em que Viktor Orban [primeiro-ministro húngaro] falou da lei que ia impor de que não se podia falar de homossexualidade na televisão, na rádio e nos jornais. Se alguém pensa que uma pessoa se torna homossexual porque viu na televisão ou ouviu uma canção, prova que não percebeu nada”, disse Bettel. E Bettel considerou que “o que há de mais duro para um homossexual é aceitar-se a si próprio”, recordando que muitos jovens se suicidam por não o poder fazer. “Não se pede piedade, solidariedade ou compaixão, pede-se respeito”. Na Hungria vigora de momento uma lei contra as minorias LGBTQ+, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou como “vergonhosa” e os fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ainda não foram atribuídos ao país por causa das violações dos direitos humanos e do Estado de Direito.

A ligação de Metsola ao Luxemburgo. O primeiro país que visitou quando tomou posse Ao receber o primeiro-ministro do Luxemburgo, a presidente do Parlamento Europeu (PE) não poupou elogios ao país. A maltesa Roberta Metsola agradeceu a Xavier Bettel e ao povo do Luxemburgo “o apoio inabalável à Europa, o apoio constante aos valores comuns e a liderança em levar o nosso projeto para a frente”. A presidente do PE, ela própria oriunda de um pequeno país com menos do que meio milhão de habitantes, salientou que “as limitações da geografia não são um limite ao potencial de um povo”.

Na conferência de imprensa conjunta, Roberta Metsola confirmou a sua ligação afetiva ao país que disse representar o espírito multicultural da Europa e contou que o Luxemburgo foi o primeiro país que visitou após tomar posse como presidente do Parlamento Europeu, há pouco mais de um ano.

Xavier Bettel foi convidado para discursar na sessão plenária em Estrasburgo no âmbito de um ciclo em que os chefes de governo dos vários países elaboram sobre o tema ‘Isto é a Europa’. E o primeiro-ministro aproveitou para declarar o seu amor ao projeto europeu e alegria de a UE não ter morrido nas últimas crises em que foi quase declarada em morte cerebral.

A primeira grande crise dos últimos anos foi a saída do Reino Unido e o ressurgimento de partidos nacionalistas, “em que muitos diziam que era o fim da União”, mas muito pior seria o que estava para vir, a dupla machadada da covid-19 e da guerra na Ucrânia. Como é que a Europa sobreviveu a isso tudo? Mantendo-se unida, disse Bettel. Sem a UE muitos países teriam soçobrado. “Conseguimos manter a circulação de mercadorias e das pessoas, limitando os danos”. Bettel referiu que, no que diz respeito à importância de fronteiras permeáveis, sabe bem do que fala: “Um país com 200 mil transfronteiriços, se tivesse as fronteiras fechadas não teria pessoal nos hospitais”. Exemplo desta abertura, no país onde foi assinado o acordo de livre circulação da União Europeia (em Schengen) foi que “o pequeno Luxemburgo recebeu doentes franceses, é isso o que quer dizer a União Europeia. E foi graças ao pessoal que vinha de um lado da fronteira, que pudemos receber pacientes que vinham do outro lado da fronteira, de França. É isso a UE, não é fechar-se sobre si própria”. Quando os conflitos aumentam “o protecionismo é sempre o primeiro reflexo”, mas “trabalhar juntos é a solução”, defendeu.

E, sem a União Europeia e a compra conjunta de vacinas, países com menos recursos não poderiam vacinar os seus cidadãos. “Isto é a Europa e, no entanto, esquecemo-lo muito facilmente”, salientou. “Para mim a Europa é destruir os muros que existem no nosso continente, não façamos os erros do passado”.

Apoio à Ucrânia e queda de muros

Na sua apresentação, Roberta Metsola elogiou o papel do Luxemburgo na resposta à invasão russa da Ucrânia: “Não esqueceremos o vosso apoio à Ucrânia, por acolher ucranianos deslocados nas vossas casas, nas vossas escolas, nas vossas comunidades e por dedicar um quinto do vosso orçamento da defesa para apoiar a Ucrânia contra a invasão russa. E permita-me elogiá-lo pela sua forte posição no que diz respeito a levar os criminosos de guerra à justiça”. A maltesa elogiou ainda o apoio do Luxemburgo no processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Quanto à política europeia de migrações – que anda há anos a ser discutida – Bettel defendeu o Pacto de Migrações que a Comissão Europeia apresentou em final de 2020. “De forma a Schengen funcionar é preciso estarmos em posição de regulamentar melhor. Mas para mim, isso implica que temos o dever legal e a obrigação moral de oferecer a quem procura proteção possibilidades realistas de o fazer e conceder proteção internacional aos que a ela têm direito”.

