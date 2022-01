O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi realizou série de exames médicos num hospital de Milão um dia depois de o líder político ter abandonado a disputa pela presidência de Itália.

Eleições

Berlusconi abandona corrida à presidência de Itália

Lusa

Este fim de semana, Berlusconi anunciou que retirava, relutantemente, a sua candidatura para suceder a Sergio Mattarella como chefe de Estado de Itália, um cargo que, embora essencialmente simbólico, exige habilidade política para conduzir o país através das suas frequentes crises políticas.

Os 'media' italianos noticiaram que Berlusconi foi internado no hospital San Raffaele, onde o seu médico trabalha, mas o porta-voz do político italiano explicou que ele apenas entrou e saiu do hospital, nos últimos dias, para realizar uma série de exames.

Na segunda-feira, os deputados e representantes regionais - os únicos com competência na escolha - começam a votar para o cargo de Presidente de Itália, continuando as manobras políticas para conseguir entendimentos políticos à volta das candidaturas.



Berlusconi, 85 anos, recuperou da doença de covid-19, em 2020, e na primavera passada esteve internado para tratamento de complicações ainda relacionadas como o novo coronavírus.

