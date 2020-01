Juiz do Rio de Janeiro invocou o " nível de desrespeito, agressividade e desprezo pela fé e os valores dos católicos" da sátira, numa decisão que já mereceu críticas do Supremo Tribunal Federal.

Bem da "maioria cristã" dita a retirada do especial Porta dos Fundos da Netflix

Em declarações à BBC, o porta-voz do gabinete de comunicação da Netflix diz que a empresa ainda não foi notificada da decisão nem pretende comentar o acórdão do juiz desembargador do Rio de Janeiro que ordenou a retirada do especial de Natal do Porta dos Fundos da plataforma de streaming.



A sátira Primeira Tentação de Cristo causou polémica por colar a imagem de Jesus à homossexualidade. A pedido do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, o magistrado carioca invocou a "honra e a dignidade de milhões de católicos" para censurar a produção. Na queixa que conta com mais de dois milhões de assinaturas, o centro conservador acusa a Netflix de "agredir a proteção à liberdade religiosa" ao lançar e exibir episódio "em que Jesus Cristo é retratado como um homossexual pueril, namorado de Lúcifer, Maria como uma adúltera desbocada e José como um idiota traído por Deus".

A avaliação do tribunal é que "as consequências da divulgação e exibição da 'produção artística' são mais passíveis de provocar danos mais graves e irreparáveis do que sua suspensão". Citado pela imprensa brasileira, o acórdão vai mais longe e diz que "o nível de desrespeito, agressividade e desprezo pela fé e os valores dos católicos revelados no filme é indizível, sendo especialmente agravado pelo fato de ter sido lançado às vésperas do Natal, data sagrada para os cristãos de todo o mundo".

O magistrado Benedicto Abicair escreve que "estamos diante de um conflito claro entre valores, princípios constitucionais". Argumenta que "de um lado está o direito à liberdade de expressão artística enquanto corolário da liberdade de expressão e pensamento e de outro a liberdade religiosa e a proteção aos locais de culto e suas liturgias, consubstanciadas no sentimento religioso".

A sátira com mais de 46 minutos foi alvo de críticas também fora do Brasil. Nas redes sociais, o número dois do governo da Polónia, Jaroslaw Gowin, pediu à Netflix a eliminação do episódio especial do catálogo global da plataforma. Anexou ao pedido um abaixo assinado com mais de 1,4 milhão de assinaturas recolhidas no país.

Reed Hastings: Żądamy, by Netflix usunął bluźnierczy film ze swojej platformy! - Podpisz: https://t.co/mAoyYgw2PM — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) 5 January 2020

No sentido contrário, os críticos da decisão não escondem a indignação suscitada pela ordem judicial. O youtuber Felipe Neto diz que "liberdade da cultura do Brasil acabou" e denuncia "o primeiro caso de censura que atinge um projeto gigantesco". Na publicação, o comediante lembra que a "esperança é um desembargador revogar ou o STF (Supremo Tribunal Federal) anular essa decisão estúpida".

É o primeiro caso de censura que atinge um projeto gigantesco.



Isso vai repercutir no mundo inteiro.



A liberdade da cultura no Brasil acabou. O precedente que isso abre é imenso.



A esperança é um desembargador revogar ou o STF anular essa decisão estúpida. https://t.co/VdxNBxgI4A — Felipe Neto (@felipeneto) 8 January 2020

Também no Twitter, o realizador Rafinha Gomes, lembra que o "Brasil é um estado laico" e que, "nesse sentido", a decisão jurídica "é uma censura".

Brasil é um estado laico e promove assim a liberdade religiosa, o Especial de Natal do Porta dos Fundos, não desrespeita nenhum religião, nesse sentido sua vedação jurídica é uma censura. Esse é o Brasil, onde políticos, se utlilizam de seus cargos para fortalecer sua religião. pic.twitter.com/G1VLDofGki — Rafinha Gomes (@rafaelgomesxavi) 8 January 2020

Em reação à ordemassinada pelo tribunal carioca, o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio fala "numa barbaridade" sem amparo na Constituição brasileira. "Os ares democráticos não admitem a censura", disse à Globo.

Porta dos Fundos em silêncio

Até ao momento nenhum dos elementos do Porta dos Fundos reagiu. Numa nota divulgada na sequência do atentado à sede da produtora, em dezembro, os comediantes invocaram a liberdade de expressão.

O Porta dos Fundos "gostaria de reforçar nosso compromisso com o bom humor e declarar que seguiremos mais fortes, mais unidos, inspirados e confiantes de que o Brasil sobreviverá a essa tempestade de ódio, e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão", escreveram a propósito do caso que também ultrapassou as fronteiras do Brasil com a Interpol a entrar nas buscas do suspeito do ataque executado com um explosivo caseiro.

De acordo com o El País Brasil, a Polícia Federal pediu a intervenção da polícia de investigação internacional na captura do economista e empresário Eduardo Fauzi. Foragido desde 31 de dezembro, quando as autoridades do Rio de Janeiro tentaram cumprir o mandado de prisão, o principal suspeito do atentado pode ser preso por qualquer força policial do mundo. Estará na Rússia desde 29 do mesmo mês.

O Ministério da Justiça já terá pedido formalmente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil que avance com o pedido de extradição do suspeito que terá ligações à extrema-direita brasileira.