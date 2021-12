Por enquanto, cafés e restaurantes estão isentos de mais restrições, para além de terem de fechar às 23h.

Bélgica vai fechar teatros e cinemas a partir de domingo

Depois do Natal, o Governo belga vai impor mais restrições para conter a propagação da variante Omicron.

Teatros e cinemas fecham portas a partir de dia 26 de dezembro, domingo, anunciou o primeiro-ministro Alexander De Croo, em conferência de imprensa nesta quarta-feira. Os museus não são afetados pelas novas medidas, por enquanto.

Cafés e restaurantes, que também temiam restrições, podem permanecer abertos até às 23h durante o período festivo, como tem sido durante todo o mês de dezembro.

O primeiro-ministro não excluiu a possibilidade de restrições adicionais até janeiro se se verificar que as infeções com a variante Omicron levaram a uma saturação dos serviços hospitalares. "Temos de ser mais cautelosos do que nunca num período em que existe muita incerteza", disse.

A média diária de novas infeções foi reduzida para metade em três semanas (para 8.300 na quarta-feira), mas a Omicron está a causar preocupação. A variante altamente contagiosa, que já é responsável por 27% dos casos na Bélgica, deverá dominar nos próximos dias, de acordo com as autoridades.

Também a partir de domingo, as compras serão limitadas a um máximo de duas pessoas (não incluindo crianças), as competições desportivas serão realizadas sem público, incluindo ao ar livre, e "todos os ajuntamentos com muitas pessoas dentro de casa são proibidos", com exceção de casamentos e funerais. Isto inclui os mercados de Natal realizados no interior.

"O teletrabalho continua a ser obrigatório com um máximo de um dia de regresso (ao escritório) por semana", adiantou o Governo.





