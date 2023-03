Representantes dos dois governos assinaram um acordo de cooperação e discutiram a escassez de medicamentos, cuja grande maioria provém da Bélgica.

Bélgica vai cooperar com Luxemburgo para não deixar farmácias sem 'stock'

Ana TOMÁS Representantes dos dois governos assinaram um acordo de cooperação e discutiram a escassez de medicamentos, cuja grande maioria provém da Bélgica.

Os governos do Luxemburgo e da Bélgica firmaram, esta semana, vários protocolos no âmbito da 12ª edição da Gäichel, a reunião conjunta dos executivos dos dois países, que decorreu em Bruxelas, esta quarta-feira.

No encontro, presidido pelos primeiros-ministros luxemburguês e belga, Xavier Bettel e Alexander De Croo, respetivamente, e onde foram tratados vários assuntos bilaterais, foi assinado um acordo sobre cooperação transfronteiriça no domínio da saúde.

De acordo com a informação disponibilizada, em comunicado, pelo governo luxemburguês, este acordo, assinado pelos ministros da Saúde dos dois países, Paulette Lenert e Frank Vandenbroucke, estabelece "as bases para uma colaboração aprofundada" entre os Estados, com o objetivo de melhorar o acesso aos cuidados de saúde e garantir a sua continuidade na área transfronteiriça.

Além da prestação de cuidados de saúde, os representantes dos dois governos discutiram também a escassez de medicamentos, cuja grande maioria provém da Bélgica.

A importância de garantir a segurança do fornecimento dos fármacos foi um dos aspetos sublinhados, tendo os ministros de ambos os países concordado em realizar intercâmbios regulares de forma a assegurar que o novo mecanismo de controlo belga não terá um impacto negativo no acesso aos medicamentos no Luxemburgo.

Sobre a fixação dos preços dos fármacos, os ministros manifestaram o desejo de melhorar a articulação de procedimentos, comprometendo-se a avançar com o trabalho técnico nessa área.

