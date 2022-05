Segundo a organização, o vírus terá sido "trazido para o festival por visitantes do estrangeiro". O Luxemburgo não detetou nenhum caso até agora.

Surto

Bélgica. Três casos de varíola dos macacos estarão ligados a festival de moda fetichista

Maria MONTEIRO Segundo a organização, o vírus terá sido "trazido para o festival por visitantes do estrangeiro". O Darklands aconteceu entre 5 e 8 de maio em Antuérpia e os responsáveis apelam à vigilância dos participantes para possíveis sintomas da doença.

Em comunicado partilhado no seu site, e a pedido das autoridades de saúde belgas, o Festival Darklands revelou que os três casos detetados na região da Flandres "estão ligados a visitantes do festival" e que "há motivos para presumir" que a doença chegou ao país através de participantes vindos do estrangeiro. Não são adiantados, no entanto, mais pormenores.

O alerta foi dado na sexta-feira depois de a organização ter sido notificada pelo Painel de Avaliação de Risco do Governo para a relação entre as infeções e o evento, que combina "educação, entretenimento, compras e festas" e é dirigido, sobretudo, à comunidade gay.

Sauna na origem de surto em Madrid

No mesmo dia, um estabelecimento gay em Madrid foi obrigado a fechar temporariamente por suspeita de estar na origem de múltiplos casos na capital espanhola. "A maioria das pessoas que testaram positivo têm uma ligação a este foco [de contágio]", observou Enrique Ruiz Escudero, Conselheiro da Saúde da Comunidade de Madrid, citado pela AFP.

A Sauna Paraíso informou os seus clientes sobre o encerramento provisório nas redes sociais, afirmando que se trata de "uma medida de precaução à luz do alerta lançado pelas autoridades de saúde sobre o surto de varíola dos macacos na zona de Madrid".

Atualmente, existem 30 casos confirmados na região, mas as autoridades madrilenas acreditam que o número poderá aumentar significativamente nos próximos dias, uma vez que a Saúde é uma competência dos governos das diferentes comunidades. Por isso, "pode haver um atraso na comunicação de informações ao Ministério da Saúde", nota a AFP.

Alemanha deteta três casos

Espanha é o país com mais casos da doença viral rara, que tem sido identificada um pouco por toda a Europa na última semana. Na semana passada, a varíola dos macacos foi detetada pela primeira vez em França, num homem de 29 anos sem historial de viagens a países onde o vírus é endémico. Já na Alemanha o primeiro caso foi detetado num paciente que tinha viajado de Espanha para Portugal anteriormente e que estava em Munique.

No sábado, um dia depois de registarem este primeiro caso, as autoridades de saúde alemãs detetaram mais duas infeções em Berlim e disseram estar a identificar os contactos de risco destes pacientes para prevenir a continuação da propagação da doença.

Contágio suscita preocupação

Até à data, foram confirmados 92 casos em Espanha, Portugal, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Áustria, Suíça, Israel, Austrália, Canadá e Estados Unidos. O Luxemburgo não detetou nenhum caso até agora.

Segundo a AFP, esta é "uma estirpe bastante ligeira do vírus com uma taxa de mortalidade de 1%", mas está a suscitar preocupação por ocorrer simultaneamente em vários países e em pessoas que, na sua maioria, não tinham qualquer relação direta com os países africanos onde a doença circula normalmente.

(*Com AFP)

