As autoridades ameaçam reprimir com mais firmeza o não cumprimento das medidas de contenção à covid-19.

Sociedade 3 min.

Bélgica sem perspetiva de um "Natal normal"

Max HELLEFF As autoridades ameaçam reprimir com mais firmeza o não cumprimento das medidas de contenção à covid-19.

Para quem espera que o Natal seja um momento de relaxamento nas medidas de restrição na Bélgica, pode ter uma surpresa.

Os números estagnaram naquilo que parece ser uma "estabilidade preocupante", mas continuam a gerar inquietação. Esta estagnação é observada nas internações hospitalares diárias, que estão a aumentar ligeiramente em lugares como a província do Luxemburgo, que registou um aumento de 19% do número de novos casos diagnosticados.

A taxa de positividade, que havia subido para 30% no início de novembro, caiu nos últimos dias para 9% e aí se tem mantido, valor ainda alto. As contaminações afetam os maiores de 80 anos e menores de 20 anos e esta situação pode ter várias explicações.

A primeira razão a apontar é a reabertura de escolas após o feriado do Dia de Todos os Santos, reacendendo o debate sobre a capacidade das crianças para espalhar o novo coronavírus. Há um aumento de contaminações dos 0 aos 9 anos de idade, bem como entre os adolescentes.

Fronteiriços belgas também podem ficar em teletrabalho até ao fim de março Depois de França, a Bélgica também decidiu prolongar o acordo que permite ao trabalhadores fronteiriços belgas permanecer em teletrabalho até 31 de março de 2021 sem qualquer prejuízo na declaração de impostos.

Logo em seguida, o claro desrespeito pelo teletrabalho que, embora seja obrigatório, muitas vezes, não é seguido.

O aumento da contaminação na província do Luxemburgo pode ser explicado pela mobilidade dos trabalhadores transfronteiriços que se deslocam ao Grão-Ducado para trabalhar. Isto apesar da Bélgica ter decidido prolongar o acordo que permite ao trabalhadores fronteiriços belgas permanecer em teletrabalho até 31 de março de 2021 sem qualquer prejuízo na declaração de impostos.

Um terceiro ponto a notar é o relaxamento da população em relação ao cumprimento das medidas. Para o virologista Emmanuel André, "semanas como esta, em que voltamos a ficar na incerteza, são cruciais porque a nossa capacidade de antecipar será decisiva". Esta declaração dirige-se claramente ao "aos tranquilizadores de serviço", os políticos que defendem a flexibilização do confinamento no Natal.

Na Bélgica, as famílias só poderão convidar para as noites de Natal e de Ano Novo uma pessoa que não viva na mesma casa. As pessoas que vivem sós poderão convidar duas.

O recolher obrigatório, que começa atualmente às 22:00, será aligeirado até à meia-noite de 24 de dezembro. Quando à noite de Ano Novo, o Governo belga ainda não o definiu.

A tendência de subida dos números dá razão ao Primeiro-Ministro Alexander De Croo, que pede aos belgas que se mantenham unidos até meados de janeiro. Se as regras de confinamento não forem respeitadas, "estaremos assim até a Páscoa", acrescentou a ministra do Interior, Annelies Verlinden.

O ministro-presidente da Valônia, Elio Di Rupo, quer ir mais longe e permitir que a polícia tenha acesso à lista de pessoas que retornam da zona vermelha para melhor garantir o respeito à quarentena, obrigatória por 10 dias a partir de 18 de dezembro. A polícia pode ir ao ponto de bater às portas para encorajar as pessoas a permanecerem em suas casas.



Nesta altura de compras de Natal, As autoridades também podem vir a controlar ainda mais os clientes que não respeitam as instruções que os obrigam a fazer compras sozinhos nas lojas, o que vem alimentando as inúmeras críticas que denunciam os entraves às liberdades individuais.















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.