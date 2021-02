As máscaras de pano da Avrox, uma empresa sedeada no Luxemburgo, podem causar problemas respiratórios.

Bélgica retira máscaras luxemburguesas do mercado

Ana Patrícia CARDOSO As máscaras de pano da Avrox, uma empresa sedeada no Luxemburgo, podem causar problemas respiratórios.

Depois da controvérsia que envolveu as máscaras de pano fabricadas pela empresa luxemburguesa Avrox, as autoridades belgas decidiram cortar o mal pela raiz. Depois de ter analisado a questão, o Conselho Superior da Saúde (CSS) belga pediu a retirada destas máscaras do mercado por conterem substâncias nocivas para a saúde, opinião partilhada também pelo ministro da Saúde Frank Vandenbroucke, segundo a edição alemã do Wort.

Assim, com esta indicação do Governo, as farmácias que ainda tenham máscaras em stock não estão autorizadas a distribuí-las. A discussão veio a público quando o canal belga RTBF divulgou esta semana um estudo confidencial do Instituto de Saúde Pública que concluiu que o tecido destas máscaras contém nanopartículas de prata e dióxido de titânio. Se inaladas estas partículas podem ter efeitos nefastos nas vias respiratórias, sobretudo em pessoas com problemas deste tipo.

Segundo avançava a imprensa belga esta quarta-feira, o país terá mais de três milhões de máscaras em armazém. Com sede no Luxemburgo, a Avrox ganhou o concurso europeu lançado por Bruxelas para a entrega de 18 milhões de máscaras na Bélgica.

