Bélgica recua e afinal vai aumentar energia nuclear

Max HELLEFF O acordo prevê a renovação e a reativação de dois reatores no final de 2026, apesar da decisão de longa data de pôr fim à energia nuclear.

O Estado belga e a empresa energética francesa Engie assinaram na segunda-feira, 9 de janeiro, um acordo que estabelece o funcionamento de dois reatores, o Doel 4 (Antuérpia) e Tihange 3 (Huy). O texto põe assim fim a vários anos de incerteza sobre o fornecimento de eletricidade do país para além de 2025, data em que o nuclear iria ser abandonado.

O acordo franco-belga estabelece a criação de uma estrutura jurídica dedicada às duas unidades nucleares, detida em partes iguais pelo Estado belga e pelo grupo francês. E também um teto para futuros custos relacionados com o tratamento dos resíduos da atividade nuclear, um benefício para a Engie, que via a fatura aumentar a cada revisão.

Sem a reabilitação dos reatores o país teria de contar com terceiros para o fornecimento de eletricidade no país. Ao mantê-los em funcionamento durante mais dez anos, pode - pelo menos em parte - manter o controlo sobre o seu destino energético.

A diferença que um ano faz

Em fevereiro passado, ainda se falava em abandonar completamente o nuclear em 2025. No entanto, a guerra na Ucrânia e a crise energética mudaram a estratégia e provaram como a dependência do gás russo é perigosa, o que supostamente compensaria a produção nacional de eletricidade depois encerradas as centrais nucleares.

O Governo de De Croo acabou por recuar, "retirando" esta vitória a vários grupos ecologistas. Já a Engie teve de ser convencida. No final de 2020, a empresa francesa que opera as centrais elétricas belgas tinha deixado claro ao Executivo belga que já não se podia contar com a empresa. De acordo com a mesma, era demasiado tarde para fazer os investimentos e realizar os trabalhos necessários para a ampliação dos reatores.

No entanto, desde o verão passado que as duas partes têm vindo a negociar arduamente para compensar o tempo perdido. O acordo alcançado prevê que a empresa francesa fará "tudo o que for possível" para reiniciar os dois reatores a 1 de novembro de 2026.

Dois reatores não são suficientes para abastecer o país com eletricidade

Vários partidos - liderados pelo Movimento Liberal Reformador francófono - argumentam nos últimos meses que manter dois reatores em funcionamento não é suficiente para abastecer o país com eletricidade.



Por enquanto, o primeiro-ministro belga quer tranquilizá-los. "Graças a este acordo, a Engie pode começar imediatamente a solicitar as licenças e estudos necessários para a prorrogação". Ao mesmo tempo, o Executivo assume parte da capacidade de decisão que estava anteriormente concentrada em França.

O texto prevê também uma chave de cálculo para a fatura dos resíduos nucleares. Será partilhada entre a Engie e o Estado belga, mas não foram avançados valores.

Politicamente, esta é uma vitória para as empresas de energia pró-nuclear. Os ambientalistas, por seu lado, sabem que a situação internacional e os riscos atuais exigiam uma solução forte. Mas, para os Verdes belgas, foi uma derrota.

(Artigo original publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)

