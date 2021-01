A Bélgica já conta com mais de 20 mil mortes devido à covid-19, desde o início da pandemia.

Bélgica prolonga medidas de restrição até março

A vizinha Bélgica decidiu prolongar as atuais medidas em vigor contra a pandemia até 1 de março, de acordo com um decreto ministerial belga publicado na terça-feira à noite.

"Um novo ressurgimento do vírus devido a um relaxamento prematuro das medidas deve ser evitado", pode ler-se no decreto. A Ministra do Interior, Annelies Verlinden, anunciou o prolongamento mas deixou claro que pode haver alterações antes de março, caso o cenário melhore. Verlinden já tinha dito antes do Natal que se as medidas não fossem seguidas à risca o país continuaria assim até a Páscoa.

Na prática, os restaurantes, cafés, bares, cabeleireiros ou ginásios vão permanecer fechados. O recolher obrigatório mantém-se entre as 22h e as 06h da manhã. É também obrigatório o uso de máscara em todos os lugares.

As escolas vão permanecer abertas. Para quem entra na Bélgica, é necessário fazer um teste à chegada e ficar em quarentena durante sete dias. Depois desse período e após um segundo teste, se este der negativo, poderá sair.

No dia 22 de janeiro está agendada nova reunião do Comité Consultivo para avaliar a situação no país. No último encontro do Comité, na passada sexta-feira, já tinha sido decidida a reabertura das reabertura de escolas de condução, por exemplo, mas nada foi dito sobre esta nova prorrogação.

