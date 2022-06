Há comboios para a costa a partir desta sexta até domingo, que partem de Leuven para Ostende e para Blankenberge.

Onda de calor

Bélgica prepara-se para vaga de calor este fim de semana

Redação

No sábado, as máximas para a Bélgica situam-se entre os 30 e 35 graus. Uma forma de evitar o calor é procurar os mergulhos no mar.

A Direção do Turismo belga espera uma enchente já a partir desta sexta-feira e durante todo o fim-de-semana. A taxa de reserva para hotéis situa-se entre 85 e 90%, não só locais que procuram tempo mais fresco, como os turistas de férias também.

A costa belga de 67 quilómetros tem um total de 14 cidades (a partir da fronteira com a Holanda): Knokke, Heist, Zeebrugge, Blankenberge, Wenduine, De Haan, Bredene, Ostende, Middelkerke, Lombardsijde- Westende, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Koksijde e De Panne).

O alerta de temperaturas extremas vai chegar ao laranja nas províncias de Limburg, Liège e Luxemburgo. Na província do Luxemburgo, o aviso de calor estende-se por vários dias.

