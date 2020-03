Remessa vinha da Colômbia. Um dos pacotes tinha excrementos de animal.

Bélgica. Novas máscaras chegam em caixas de bananas e com excrementos

Telma MIGUEL Remessa vinha da Colômbia. Um dos pacotes tinha excrementos de animal.

A agência flamenga de saúde está a investigar uma entrega de 100 mil máscaras FFP2 para a Flandres belga inadequada para uso médico. De acordo com o diretor da agência, Dirk Dewolf, citado pelo jornal Brussels Times, as máscaras não estavam certificadas para uso no setor da saúde, mas apenas apropriadas para uso industrial. "Na ausência da marca registada, preferimos não as usar para contato direto com doentes de covid-19", disse sobre a entrega anunciada pelo ministro do governo flamengo, Wouter Beke.

Mas a pior surpresa da remessa foi não só a falta de certificação para uso médico, mas também o facto de as peças de proteção provenientes da Colômbia, e não da China, como tinha sido anunciado, virem em caixas de bananas e cornflakes, "contra as regulamentações". "Numa caixa encontrámos excremento de animal", contou o diretor de um hospital flamengo.

Covid-19. Rapariga de 12 anos morre na Bélgica A mais jovem vítima no país sucumbiu após o seu estado se ter agravado de forma súbita.

A encomenda defeituosa leva a que, de momento, a região da Flandres ainda não tenha uma quantidade suficiente de máscaras apropriadas para proteger o pessoal de saúde que está na linha da frente do combate à covid-19. Neste momento, a Bélgica regista 12.775 caos e 705 mortos.

VvV. Comunidade no Luxemburgo conseguiu produzir mais de 3000 viseiras para enfermeiros O material de protecção para pessoal de enfermagem foi produzido através de impressoras 3D

Uma porta-voz da agência flamenga de saúde referiu que talvez estas peças "possam ser usadas por funcionários que não estejam em contacto com doentes de covid-19". Esta semana a Bélgica deverá receber um carregamento de 16 milhões de máscaras provenientes da China.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.