Bélgica. Laboratório de droga escondido junto a base nuclear

AFP O laboratório ilegal funcionava para a produção de "ecstasy". A base militar é conhecida por albergar armas nucleares dos Estados Unidos.

Um laboratório ilegal de drogas foi descoberto "em antigos terrenos militares, perto da base militar belga", confirmou o Ministério da Defesa belga, na terça-feira à noite. Esta base em Kleine-Brogel, no município de Peer, é conhecida por albergar armas nucleares dos Estados Unidos como parte do sistema de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

"Na quarta-feira, 22 de Junho de 2022, a polícia local da região de Kempen descobriu um laboratório de drogas sintéticas, localizado na propriedade militar em Peer", que era "utilizado para a produção de MDMA" (ou ecstasy), diz a declaração. O laboratório "foi desmantelado pelos serviços especializados da polícia federal, em colaboração com o Instituto Nacional de Criminologia (NICC) e a Proteção Civil".

Inicialmente, tinha veiculado a informação de que o laboratório se situava no interior da base, algo já corrigido pelo Ministério da Defesa da Bélgica.

De acordo com o Ministério Público, duas pessoas - não militares - foram presas no local, mas libertados após terem sido interrogados.



No final dos anos 1980, o Governo belga reconheceu a presença de armas nucleares na base Kleine-Brogel, onde opera um contingente do exército americano. Mas nunca foram dados pormenores sobre o número concreto. A área em redor do local é regularmente palco de manifestações de pacifistas e ambientalistas que denunciam a falta de transparência dos governos envolvidos.



A província do Limburg, que faz fronteira com os Países Baixos - a meio caminho entre o porto de Antuérpia e a região do Ruhr, na Alemanha - é popular entre os traficantes de droga como local para laboratórios clandestinos de drogas.





